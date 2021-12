Opnieuw stakingen metaalsector: ‘Werkgevers, kom op met dat hogere loon’

Ze komen er niet uit. Staking na staking, onderhandeling na onderhandeling, maar de werkgevers en het personeel in de metaal en techniek komen niet tot elkaar. De vakbonden vinden hun wensen niet zo gek. Er is een enorm tekort aan personeel, dus dan is een hoger salaris geen gekke eis. De werkgevers benadrukken dat er een pandemie gaande is: er is zoveel onzekerheid, zij moeten op de centen passen.

Leden van de vakbonden FNV, CNV en De Unie houden al wekenlang acties en stakingen door het hele land voor een betere cao. “Blijkbaar hebben de bedrijven wel geld over om bonussen uit te delen aan personeel dat wil blijven en voor werknemers die nieuw personeel binnenhalen, maar niet om de koopkracht van hun werknemers te verbeteren”, aldus FNV Metaal-regiobestuurder Jan Wit.

“Werkgevers in de metaal en techniek moeten zich de ogen uit de kop schamen”, aldus Wit. Het stoort de bonden dat de werkgevers te weinig loonsverhoging bieden op jaarbasis, terwijl de gemiddelde inflatie flink oploopt. Volgens de bonden bieden de werkgevers niet meer dan 1,4 procent. Corona is ook geen reden meer om “star de hakken in het zand te blijven zetten”, vinden de bonden.

3 procent

CNV vraagt 3 procent loonsverhoging per jaar, met een minimum van 110 euro per maand. “Dat is absoluut niet onredelijk”, vindt Tristan Westra, regionaal actieleider van CNV Vakmensen in Friesland. Hij verbaast zich over de onwillige opstelling van de werkgevers. “Veel bedrijven in deze sector zijn dringend op zoek naar nieuwe mensen. Dan moet je als werkgever ook iets bieden.” FNV vraagt 5 procent.

De bonden willen ook een minimaal bruto-uurloon van 14 euro per uur en vakantiedagen erbij. En oudere werknemers moeten eerder kunnen stoppen met werken. De bonden vragen ook een eenmalige bijdrage van 100.000 euro zodat zij kunnen helpen om werknemers van buiten de sector te stimuleren de overstap naar de metaal en techniek te maken. “Dat geld voor fondsen is voor de sector ontzettend belangrijk, juist gezien het schreeuwende tekort aan vakmensen”, zegt Bernard Zijlstra, cao-onderhandelaar namens CNV.

Geen goede zaak

De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), die de onderhandelingen voert namens de werkgevers, noemt de stakingen wederom “teleurstellend”. “Acties en stakingen brengen schade toe aan de ruim 30.000 bedrijven in de sector, de opdrachtgevers en afnemers. Dit vinden we geen goede zaak en het brengt ook een akkoord niet dichterbij.” FWT roept de bonden andermaal op terug te keren naar de onderhandelingstafel.

De werkgevers lieten in oktober – toen de onderhandelingen vastliepen – weten dat zij de maandlonen willen verhogen met 42,50 euro per maand in plaats van een percentage over alle lonen. Hiermee gaan met name jongeren er meer op vooruit, wat goed is voor de aantrekkelijkheid van de sector. In hun berekeningen staat dat gelijk aan een loonsverhoging van gemiddeld 2,8 procent per jaar in de periode 2019-2022.

Er werken bijna 320.000 mensen in de metaalsector in Nederland. Het is daarmee een van de grootste sectoren van het land. Deze mensen werken bij technische installatiebedrijven – denk aan loodgieters en cv-monteurs – metaalbewerkingsbedrijven, isolatiebedrijven, carrosseriebedrijven en de goud- en zilversmederijen. De huidige cao liep op 1 oktober af.

Wel cao in metalektro Bij de grote broer van de metaal- en technieksector – de metalektro, oftewel de grootbedrijven – kwam deze zomer een cao tot stand na maandenlange acties en stakingen. Werkgeversorganisatie FME ging uiteindelijk akkoord met een loonstijging van 5,3 procent over twee jaar voor de 160.000 werknemers verspreid over ruim duizend bedrijven. Bekende bedrijven zijn Scania, Fokker, IHC, Damen, VDL Nedcar, ASML, Stork, Thyssen-Krupp, Daf en Siemens.

