Opnieuw mooie cijfers voor moederbedrijf Albert Heijn, komt er dit jaar een einde aan de gouden tijden?

Albert Heijn neem je niet in de maling, leek topman Frans Muller van moederbedrijf Ahold Delhaize tussen de regels door te zeggen tijdens de presentatie van de laatste kwartaalcijfers. Een dreigende boodschap, gericht aan producenten en fabrikanten die meer geld willen zien voor de producten die zij leveren aan de Zaanse grootgrutter.

Fabrikanten hebben last van de hogere grondstofprijzen, het duurder geworden vervoer van goederen en personeelstekorten. Die hogere kosten willen ze doorrekenen aan de supermarkten, maar stuiten daarin op een muur. Om lagere winst te voorkomen zouden supermarkten die hogere inkoopprijzen op hun beurt moeten doorrekenen aan de klant, maar dat wil geen enkele winkel als eerste doen. Dat kan klanten kosten.

Geen Kitkatrepen

Bovendien betichten supermarkten grote producenten er nog weleens van dat zij misbruik maken van de huidige hoge inflatie. Fabrikant Nesté zou bijvoorbeeld onredelijk veel meer vragen, stelde Albert Heijn eerder. Door zulke ruzies lagen er bij Albert Heijn tijdelijk geen Nestlé-producten in de winkel. Geen Kitkatrepen dus, geen Maggi en Nescafé.

Muller zei woensdag dat Albert Heijn de helft van zijn omzet haalt uit huismerken. En dus, uit eigen ervaring, donders goed weet hoe zwaar de hoge grondstofprijzen werkelijk inhakken op de fabrikanten. Hoeveel prijsverhogingen ‘gerechtvaardigd’ zijn, in Mullers woorden.

Niet te hard laten oplopen

Vergeleken met een jaar geleden zijn de prijzen voor eten en drinken volgens het Centraal Bureau voor Statistiek met 4,3 procent gestegen. Muller zegt er alles aan te doen om de prijzen voor consumenten niet te hard te laten oplopen.

Ahold Delhaize, actief in Europa en in de Verenigde Staten, heeft verder een goed tweede coronajaar achter de rug. Ook in 2021 konden klanten hun spaargeld geregeld niet uitgeven in cafés en restaurants, en verwenden zichzelf dan maar met duurder eten uit de supermarkten.

Zo bedroeg de omzet in 2021 ruim 75 miljard euro, meer dan in 2020 en veel meer dan de 66 miljard in 2019. Nu is de vraag in hoeverre die gouden tijden aanblijven. De economie, horeca incluis, lijkt immers weer volledig open te gaan.

Tegelijkertijd zal de inflatie nog wel even aanhouden, terwijl supermarkten de hogere inkoopprijzen niet altijd zullen doorspelen aan hun klanten. Ahold kwam woensdagochtend tot een iets lagere winstverwachting voor komend jaar dan beleggers van te voren hadden verwacht. Direct bij het openen van de beurs zakte het aandeel met zo’n 5 procent.

Dochterbedrijven blijven groeien

Ondertussen bouwde dochterbedrijf Albert Heijn haar marktaandeel verder uit in het laatste kwartaal van vorig jaar. Alle 38 locaties van het overgenomen Deen zijn inmiddels omgebouwd tot AH’s. En er verschijnen steeds meer AH To Go’s bij benzinepompen van BP, dat moeten er eind dit jaar zo’n honderd worden.

Ook digitale melkkoe bol.com krijgt komend jaar veel aandacht van het moederbedrijf. Het is dan ook een van de succes-merken van Ahold: vorig jaar steeg de omzet van bol.com verder met 21 procent. Ahold wil de investeringen in deze dochter verdubbelen in 2022 om het bedrijf klaar te stomen voor alle extra verkopen die Ahold verwacht. Daarbij lijken alle seinen nog steeds op groen te staan voor een beursgang van bol.com in de tweede helft van dit jaar.

Lees ook:

Winkeliers willen weten waar de klant nog meer winkelt. Dus natuurlijk zijn ook daar apps voor

Zo’n 80 procent van het winkelend publiek koopt nog in fysieke winkels. De eigenaren daarvan willen meer inzicht in klantgedrag. Techbedrijf Accurat speelt daarop in.