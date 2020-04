Opnieuw miljarden voor ondernemers: kabinet verruimt regelingen

Het kabinet breidt de bestaande regelingen uit die ondernemers in coronaproblemen moeten helpen. Bedrijven uit veel meer getroffen sectoren kunnen een beroep doen op een gift van 4000 euro. Het budget dat het kabinet beschikbaar stelt om garant te staan voor bepaalde leningen wordt verruimd van 1,5 miljard naar 10 miljard. Dat meldden de ministeries van economische zaken en financiën dinsdagavond.

Ondernemers die fysiek dicht bij klanten moeten komen, zoals tattooshops en tandartsen, klaagden de afgelopen dagen omdat zij ook een beroep wilden doen op de ‘coronagift’ van het kabinet. Al tienduizenden bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb) werden door de overheid geholpen. Maar ook taxi-ondernemers en fysiotherapeuten wilden hier een beroep op kunnen doen. Daar heeft het kabinet nu mee ingestemd. Zij kunnen ook vanaf 15 april deze 4000 euro aanvragen. Dat geldt vanaf dan ook voor toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden en evenementen.

Garant staan voor kredieten

Het kabinet trekt daarnaast 12 miljard uit om garant te staan voor leverancierskredieten, zodat bedrijven bestellingen kunnen blijven doen en deze in termijnen kunnen afbetalen. Kredietverzekeraars zijn nu huiverig om deze kredieten te verzekeren, omdat de financiële positie van veel ondernemers - bijvoorbeeld in de horeca of retail - door de coronacrisis flink verslechtert. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland reageerden verheugd.

Het deel van de leningen waarvoor de overheid garant zal staan, was eerst nog 50 procent, maar gaat voor grote bedrijven (met meer dan 250 werknemers) omhoog naar 80 procent. Voor het mkb naar 90 procent. Het budget voor de borgstellingsregeling die specifiek voor mkb’ers geldt, wordt bijna verdubbeld. De overheid kan voor leningen van middelgrote en kleine bedrijven garant staan. Ook wordt de premie die ondernemers hierover betalen, verlaagd van 3,9 procent naar 2 procent.

Het zorgde ook voor opluchting bij escaperoombezitters, deze zijn vanwege het coronavirus gesloten, en toch kwamen veel eigenaren aanvankelijk niet in aanmerking voor de eenmalige 4000 euro steun van de overheid, omdat de sector toen nog niet onder de zogeheten Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) viel. Ook masseurs, osteopaten, chiropractors, yogadocenten en touringcarbedrijven vielen er buiten.

Maandag boden de gezamenlijke taxiondernemers van Nederland nog aan staatssecretaris Mona Keijzer van economische zaken een petitie aan. Ze wilden aandacht voor de benarde economische positie van de branche. Maurits Schönfeld, general manager van Uber: “Wij staan hier zij aan zij met de chauffeurs en taxicentrales. Alleen door met één stem te spreken, kunnen we een duidelijk signaal afgeven: chauffeurs hebben echt hulp nodig. Dat 116 andere sectoren wel financieel worden gesteund, maar taxichauffeurs niet, dat kan ik niet uitleggen.”

Gaten

Iedereen tevreden nu? Nee nog niet, want ook in een andere regeling, de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, zitten gaten, zeggen ondernemers wier omzet sterk seizoensgebonden is. Het gaat om agrarische bedrijven zoals bomen-, bollen-, en plantentelers, maar ook om recreatieondernemers zoals camper- en caravanverkopers. Sommige van deze bedrijven komen niet in aanmerking voor de overbruggingsregeling. Die zorgt ervoor wanneer de omzet minimaal 20 procent daalt, de overheid een percentage van de loonkosten betaalt. Ze vallen buiten de boot, omdat de overbruggingsregeling de gemiddelde kwartaalomzet over 2019 vergelijkt met de omzet van drie aaneengesloten maanden in coronajaar 2020.

Dat is niet zo’n ramp voor bedrijven die elk kwartaal ongeveer een gelijke omzet draaien. Maar voor seizoenswerk moet dat anders, vindt boerenbelangenorganisatie LTO Nederland. Sommige agrarische ondernemers halen tussen maart en mei wel 70 procent van de jaaromzet, stelt LTO Nederland. Voor hen is de gebruikte methode nadelig, omdat niet wordt gekeken hoeveel omzetverlies ze maken in vergelijking met dezelfde maanden een jaar eerder. Veel agrariërs komen met deze rekenregels niet boven de drempel van 20 procent omzetverlies uit, zegt LTO Nederland, “terwijl ze in het voorjaar veel meer dan 20 procent omzet verliezen als je het vergelijkt met het voorjaar van vorig jaar”.

Dan zijn er nog zzp’ers die zich roeren. Belangenorganisatie ZZP Nederland heeft honderden meldingen gekregen van zelfstandigen zonder personeel die geen aanspraak kunnen maken op overheidssteun, vanwege de eis dat hun bedrijf niet op hun woonadres gevestigd mag zijn. Bij een groot aantal kappers, masseurs of schoonheidsspecialisten is dat wél het geval.

