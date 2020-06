Opnieuw kleunt de Belastingdienst mis in de toeslagenaffaire

Opnieuw heeft de Belastingdienst geblunderd in de aanpak van de toeslagenaffaire. De fiscus heeft de onafhankelijke commissie die moest beoordelen of gedupeerde ouders in aanmerking komen voor schadevergoeding, verkeerd geïnformeerd. Daardoor werden mogelijk honderden, of zelfs duizenden ouders onterecht afgewezen voor een schadevergoeding.

Staatssecretaris Van Huffelen (toeslagen) biechtte de fout dinsdag op aan de Tweede Kamer, direct voorafgaand aan een debat over de Belastingdienst. Kamerleden toonden zich verbijsterd over de zoveelste miskleun van de Belastingdienst in het oplossen van de slepende affaire. Duizenden ouders wachten nog altijd op compensatie van onterecht teruggevorderde toeslagen, mogelijke schadevergoeding die daarbij komt, of zelfs inzage in hun persoonlijk dossier bij de Belastingdienst waar zij al maanden op wachten. Volgens Renske Leijten (SP) laat de jongste misstap zien dat de Belastingdienst op afstand geplaatst moet worden van de hersteloperatie.

Valse start

Van Huffelen spreekt over een ‘ongelooflijk valse start’ van de hersteloperatie bij Toeslagen. Extra pijnlijk voor de staatssecretaris is dat de fout is gemaakt door de nieuw opgerichte organisatie, die juist los van de Belastingdienst beter zou kunnen opereren. Die komt nu onder curatele te staan: een extern bureau zal de werkwijze onderzoeken en het management versterken. Of er sprake is van bewust achterhouden van informatie voor de onafhankelijke commissie is niet duidelijk. De werkwijze van de commissie zelf staat niet ter discussie, staat in de Kamerbrief.

Om te voorkomen dat ouders onterecht zijn afgewezen, laat Van Huffelen alle beslissingen waarbij schadevergoeding door de commissie is afgewezen opnieuw onderzoeken. Mogelijk worden zelfs alle zaken opnieuw onderzocht. Een externe partij zal de informatie die de Belastingdienst aanlevert controleren op juistheid en volledigheid. De staatssecretaris blijft ernaar streven dat ouders van wie is vastgesteld dat zij recht hebben op compensatie al in juli worden uitbetaald.

Onrechtmatig optreden

Aanleiding voor Van Huffelen om de zaak te onderzoeken is het oordeel om alle klanten van het Rotterdamse gastouderbureau Florien vooralsnog af te wijzen voor schadevergoeding. In deze zaak moest de Belastingdienst een jaar geleden al voor de rechtbank toegeven dat het optreden bij een van de klanten onrechtmatig was. Hoe het kan dat een jaar later de Belastingdienst weer tot een andere conclusie komt, is ook nog niet duidelijk.

Rond de onafhankelijke beoordelingscommissie, ook wel de commissie van wijzen genoemd, rommelt het al langer. Er is sprake van dat een van de vijf leden van de commissie mogelijk zou opstappen. Tijdens het beoordelingsproces werd duidelijk dat dit lid zelf kinderopvang heeft gehad bij een van de bureau’s die beoordeeld moesten worden. Ook die informatie zou pas boven tafel zijn gekomen tijdens het beoordelingsproces van de commissie.

Voor de Belastingdienst ben je fraudeur tot het tegendeel bewezen is

Jaren geleden stopte Florien Jansen al met haar gastouderbureau, na een langdurige strijd met de Belastingdienst. Nu komt zij erachter dat ze al die tijd als fraudeur werd aangemerkt. Maar de Belastingdienst had daar helemaal geen bewijs voor.

Schadevergoeding in toeslagenaffaire fors uitgebreid

Duizenden extra gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire krijgen alsnog recht op schadevergoeding. Een initiatief van SP-Kamerlid Renske Leijten kan rekenen op instemming van de coalitie en de staatssecretaris.