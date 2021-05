Opnieuw een megaverlies voor Air France-KLM door corona. Topman Elbers vindt sommige restricties overbodig

Hoop doet leven. In de VS gaat het hard met de vaccinaties tegen het coronavirus en pakken mensen weer vaker het vliegtuig. Op sommige binnenlandse vluchten zitten vliegtuigen al bijna net zo vol als voor de coronacrisis. Dat geldt nog sterker voor China. Als de wereld stevig doorvaccineert, hangt het herstel in de lucht. Voor luchtvaartmaatschappijen zijn betere tijden volgens KLM-topman Pieter Elbers daarom in zicht. Maar hoe snel die tijden komen, en hoeveel beter ze zullen zijn, is nog ongewis.

In de eerste drie maanden van dit jaar waren die betere tijden er voor AirFrance-KLM in elk geval niet, al vervoerde de maatschappij opvallend veel vracht, waaronder ook veel vaccins. Verder werden die maanden vooral bepaald door reisverboden, andere reisrestricties en verplichte tests voor reizigers. De resultaten van het bedrijf, donderdagochtend gepresenteerd, getuigden ervan.

Het aantal vervoerde passagiers (4,8 miljoen) en de inkomsten uit passagiersvluchten (1 miljard euro) lagen 73 procent lager dan in de periode januari-maart 2020 toen de coronacrisis net was uitgebroken en er nog 18 miljoen passagiers werden vervoerd. AirFrance-KLM’s omzet kwam 57 procent lager uit dan een jaar geleden en er was opnieuw een kapitaal kwartaalverlies: 1,5 miljard euro. Met de aantekening dat het brutoverlies bij AirFrance (840 miljoen) een stuk groter was dan bij KLM (337 miljoen). Over heel 2020 leed de Frans-Nederlandse maatschappij een verlies van 7,1 miljard euro.

Het kwartaalverlies van 1,5 miljard was wel wat kleiner dan dat in de eerste drie maanden van 2020 (1,8 miljard). Dat lijkt wat vreemd. In januari en februari 2020 had Air-France-KLM immers nog geen last van reisverboden, andere restricties en testverplichtingen. Maar de kosten lagen toen ook een stuk hoger.

‘De meivakantie is al weg’

Zo gaf de maatschappij tussen januari en maart van dit jaar 463 miljoen uit aan kerosine (was: 1,2 miljard), 345 miljoen aan onderhoud (was: 614 miljoen) en 1,16 miljard aan salarissen (was: 1,9 miljard). Vooral die laatste post tikt aan. Alleen al bij KLM gingen vorig jaar zo’n 5500 banen verloren, een zesde van het personeelsbestand. Dit jaar verliezen nog 800 cabinepersoneelsleden hun baan. Maar daar zal het, zei Elbers, bij blijven. Met het herstel in zicht heeft het geen zin om nog meer banen te schrappen.

Dat herstel komt er, verwacht hij, zij het nog niet snel. Winst maken zit er volgens Elbers in het tweede kwartaal van dit jaar nog niet in, al zal KLM geleidelijk aan meer vluchten gaan verzorgen. “De meivakantie is al weg”, constateerde hij, en de restricties en testverplichtingen, die ook nog van land tot land verschillen, blijven de reislust voorlopig temperen. Sommige restricties zijn volgens Elbers overbodig: het besmettingsgevaar ín vliegtuigen is miniem gebleken.

Ondertussen blijft de financiële positie van AirFrance-KLM tamelijk dramatisch. De nettoschuld is opgelopen tot 12,5 miljard euro. Begin april kreeg de maatschappij nog een injectie van vier miljard euro van de Franse regering: er werd voor een miljard aan nieuwe aandelen uitgegeven en een lening van drie miljard werd omgezet in een eeuwigdurende lening.

Ook de Nederlandse tak wacht nog een nieuwe kapitaalinjectie. Daar wordt momenteel over onderhandeld tussen de Nederlandse regering en de Europese Commissie. In ruil voor overheidssteun zal KLM wel slots moeten inleveren; tijdstippen waarin vliegtuigmaatschappijen mogen landen of opstijgen. Die ingeleverde slots gaan dan naar concurrenten.

Naast miljardenleningen van de Nederlandse overheid ontving KLM ook loonkostensubsidies (NOW). Die bedroegen vorig jaar in totaal 1 miljard euro. Hoe hoog de steun dit jaar uitvalt – de NOW-regeling is verlengd – kon of wilde Elbers niet zeggen.

Dat mensen ‘staan te popelen’ om weer te gaan reizen staat volgens hem vast. Dat de reisanimo bij zakelijke reizigers – een belangrijke inkomstenbron voor AirFrance-KLM – in de toekomst minder zal zijn dan voor de coronacrisis, is in zijn ogengeen zekerheid. Wel denkt hij dat de vrijetijdsreizen eerder terug op hun pre-coronaniveau zijn dan de zakelijke reizen.

