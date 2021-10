Opeens zijn veel energie-aanbiedingen verdwenen – ‘Toch kan het lonen naar je contract te kijken’

Waar consumenten normaal gesproken uit wel negentig aanbiedingen van energieleveranciers kunnen kiezen, zijn dit er nu minder dan dertig. Leveranciers zijn terughoudend door de enorme prijsstijgingen van gas op dit moment. Ze bieden sommige langere contracten nu ook tijdelijk niet aan, meldt Pricewise. De prijsvergelijker noemt het een unieke situatie.

“Het laat echt zien hoe fragiel de huidige energiemarkt is”, licht Tomas Bleker, energiespecialist bij Pricewise, het ongebruikelijke handelen van de leveranciers toe. “Energieleveranciers spreken normaal gesproken een vast energietarief af bij het afsluiten van een nieuw contract. In de huidige markt is dit een risico. We zien nu dat veel energieleveranciers hun aanbod van bijvoorbeeld vorige week toch terugtrekken.”

Gasprijs naar recordhoogte

De gasprijs was vorig jaar nog historisch laag, nu zit die op een recordhoogte. Bleker: “En de verwachting is dat het hoogtepunt nog niet bereikt is.” Een gemiddeld Nederlands huishouden is deze week al 500 euro per jaar meer kwijt bij het afsluiten van een eenjarig energiecontract dan een week eerder, meldt Pricewise. Voor een driejarig energiecontract is dat nu 250 euro meer.

Bleker raadt ondanks het lage aantal aanbiedingen toch aan dat iedereen nu naar zijn energiecontract kijkt. “We blijven waarschuwen om erger te voorkomen. De prijzen stijgen met honderden euro’s in een week tijd. Niemand weet waar dit stopt.”

De komende maanden verandert er nog niets voor de consument, want een energieleverancier moet zich sowieso tot 1 januari houden aan de afgesproken prijzen, ook al liggen de inkoopprijzen veel hoger. Wie een langjarig contract heeft, zit voorlopig goed.

