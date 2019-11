Opeens was er wel erg veel handel in aandelen VolkerWessels

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzoekt of er vorige maand met voorkennis is gehandeld in het aandeel VolkerWessels. De investeringsmaatschappij Reggeborgh had toen net een bod gedaan op de aandelen van het bouwbedrijf die zij nog niet in handen had. Het vermoeden is dat er daarna aandelen en opties VolkerWessels zijn gekocht door mensen die weet hadden van het bod.

Reggeborgh, de investeringsmaatschappij van de familie Wessels, deed het bod op 8 oktober. Ruchtbaarheid werd daar niet aan gegeven. Daarna begon de koers van het bouwbedrijf te stijgen. Toen de koers van het aandeel op 29 oktober onverwacht met 4 procent steeg – een directe aanleiding voor de flinke stijging leek er niet te zijn – en er ongebruikelijk veel handel in het aandeel was, maakte het bestuur van VolkerWessels inderhaast melding van het bod. Reggeborgh bleek 21,75 euro per aandeel te willen betalen. Op 8 oktober noteerde het aandeel 16,52 euro, op 28 oktober sloot het op 17,70 euro.

Volgens Nico Inberg, hoofd beleggersdesk van de beleggerswebsite IEX.nl, is de argwaan van de AFM waarschijnlijk gewekt door een koper die in de ochtend van 29 oktober 1500 callopties kocht. Die leverden, alleen die dag al, op papier een winst op van tussen de 180.000 en 300.000 euro. Normaliter maakt de AFM niet bekend of zij onderzoek doet naar misbruik van voorkennis. Dinsdag maakte VolkerWessels echter zelf melding van het onderzoek, waarna de AFM dat bevestigde. Bestuursvoorzitter Jan de Ruiter van VolkerWessels zei dinsdag: “Ik wil weten hoe het zit. Het lijkt op een lek. Dat was niet bij ons.” De Ruiter en Reggeborgh maakten ook bekend dat de investeringsmaatschappij zijn bod heeft verhoogd naar 22,20 euro per aandeel.

Handel met voorkennis – kennis die niet algemeen bekend is – is strafbaar, maar lastig te bewijzen. In het verleden zijn er een paar geruchtmakende zaken geweest. In 1995 wekte de aankoop van 3600 putopties BolsWessanen verdenking op. De koper(s) speculeerde(n) op een koersdaling van het aandeel. Die kwam er een dag later ook, nadat BolsWessanen tegenvallende winstcijfers bekend had gemaakt.

Geruchtmakend was de kwestie rond Cor Boonstra, in 2000 topman van Philips. Hij kocht in dat jaar voor een half miljoen euro aandelen Endemol. Niet veel later deed het Spaanse bedrijf Telefonica een bod op het entertainmentbedrijf van John de Mol en Joop van den Ende, waarna de koers van het aandeel omhoog schoot. Boonstra’s toenmalige vriendin, Sylvia Toth, was commissaris bij Endemol en wist van Telefonica’s belangstelling voor Endemol af. Boonstra werd, ook in hoger beroep, vrijgesproken. De verdachten in de BolsWessanen-kwestie gingen eveneens vrijuit.

