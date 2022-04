Op zaterdag 3500 passagiers minder, dat moet Schiphol lucht geven. Voor even dan

Zangeres S10 kon vrijdagochtend gewoon vanaf Schiphol vertrekken naar het Songfestival in Turijn, met zelfs een ‘uitzwaaimoment’. Maar verder was de afgelopen week bijna niets gewoon op Schiphol. En de meivakantie duurt nog een week, dus de kans dat alles snel weer gewoon wordt, is uiterst klein.

Schiphol zag zich zelfs genoodzaakt de luchtvaartmaatschappijen te vragen het aantal passagiers te verminderen of zelfs vluchten te schrappen. “Als dat niet goedschiks gaat, zullen we vroeg of laat zelf ingrijpen”, zei directielid Hanne Buis donderdagavond in het tv-programma Op1. “Maar dat is een laatste redmiddel.”

De vliegmaatschappijen voelen weinig voor het annuleren van vluchten. Toch denkt Schiphol erin geslaagd te zijn het aantal reizigers terug te brengen, althans op zaterdag. De KLM annuleerde enige tientallen vluchten. Andere maatschappijen zegden reizigers af of boekten hen om, of verplaatsten vluchten naar Rotterdam-Den Haag. Dat moet al met al zo'n 3500 reizigers schelen.

De grootste staking is al een tijd aan de gang

De drukte in de meivakantie kwam niet onverwachts. Schiphol is al sinds januari bezig genoeg personeel te werven om die drukte aan te kunnen. Veel luchthavenwerkers – niet alleen in dienst bij Schiphol zelf, maar ook bij bedrijven die worden ingehuurd voor onder meer bagageafhandeling en beveiliging – kwamen tijdens de coronacrisis op straat te staan. Die komen niet zomaar terug. Overal op de arbeidsmarkt zijn tekorten, zegt Schiphol.

Maar vakbond FNV wijst ook op wat Schiphol te bieden heeft: onregelmatige werktijden, een ongezonde omgeving, met als beloning veel flexcontracten en lage salarissen. De bond wijt dat aan het businessmodel van Schiphol. Om de concurrentie met andere luchthavens aan te kunnen, streeft Schiphol ernaar de goedkoopste te zijn, en daarom wil het de kosten laag houden.

Juist die slechte arbeidsvoorwaarden leidden afgelopen weekend tot een staking onder bagage-afhandelaars van KLM, wat tot een enorme chaos leidde. De gevolgen daarvan zijn nu, na bijna een week, wel weggeëbd. Maar de effecten van wat FNV-bestuurder David van de Geer ‘de grootste staking op Schiphol’ noemt niet. “Die is al een tijd aan de gang: mensen weigeren hier te gaan werken tegen de huidige arbeidsvoorwaarden.”

Niet eerder zo'n wanprestatie

Intussen nemen ook reisorganisaties Schiphol onder vuur. Sunweb kijkt al of de opgelopen schade door de drukte kan worden verhaald op Schiphol, zegt een woordvoerster. Die kan volgens haar in de miljoenen euro’s lopen. “Het is niet eerder gebeurd dat Schiphol zo’n wanprestatie leverde.”

“Het is één grote chaos”, zegt ook voorzitter Frank Oostdam van brancheorganisatie ANVR. Tot nu toe zijn vooral reguliere lijnvluchten geannuleerd, vakantievluchten konden vaak nog doorgaan, al dan niet met vertraging. “Maar de callcenters van reisorganisaties worden platgebeld door teleurgestelde of verontruste reizigers.”

Die vakantiegangers krijgen hun geld terug als ze hun bestemming niet kunnen bereiken, zegt Oostdam. Maar de reisorganisaties zitten vast aan de kosten die ze hebben gemaakt om accommodaties te huren. “Hotels zullen zeggen: dat de klant niet komt is niet mijn probleem.” Hoe vaak dat al gebeurd is en hoe hoog de kosten oplopen, durft Oostdam nog niet te zeggen. “We zitten er nog middenin.”

