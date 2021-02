Op woensdag, een lijnvluchtloze dag, zal het stil zijn rond vliegveld Eindhoven

Zo stil als het er in maart 2010 was, wordt het nu niet. Toen barstte een vulkaan onder de IJslandse gletsjer Eyjafjallajökull uit en de aswolk die daarvan het gevolg was, legde het vliegverkeer in Europa grotendeels stil. Ook op vliegveld Eindhoven. En in 2016 werd daar de landingsbaan opnieuw geasfalteerd, ook toen was het stil.

Wat er volgende week woensdag gaat gebeuren, doet daaraan denken. Op het Eindhovens vliegveld – het op een na grootste van Nederland – zal die dag geen enkele lijnvlucht landen of opstijgen.

Het was het hele vorige jaar vanwege corona al veel minder druk op Eindhoven Airport. Het aantal passagiersvluchten nam af met 56 procent, en omdat die vliegtuigen ook minder vol zaten, nam het aantal passagiers zelfs met 69 procent af. Toch was er altijd nog wel een lijnvlucht die aankwam of vertrok, meestal van Wizz Air of Ryanair. Maar woensdag dus toevallig niet.

Honderd overlastmeldingen per dag

Doodstil wordt het desondanks niet in Eindhoven en omgeving. Militair vliegverkeer vanaf vliegbasis Eindhoven gaat gewoon door. En ook het geluid van kleinere zakenvliegtuigen zal gewoon te horen zijn. Ook zal het vliegveld open zijn voor vliegtuigen die moeten uitwijken en een tussenlanding maken.

Goed nieuws voor het vliegveld – onderdeel van de Royal Schiphol Group – is zo’n lijnvluchtloze dag uiteraard niet. De luchthaven het loopt veel inkomsten mis en er zijn al veel banen geschrapt. Maar de omwonenden zullen er niet over klagen. In normale tijden zijn er elke dag gemiddeld zeker zo’n honderd overlastmeldingen. Dat kon woensdag weleens iets minder zijn.

Lees ook:

Er is toekomst voor luchthaven Maastricht, maar de dorpjes Geverik en Schietecoven liggen in de weg

De overlast moet aangepakt worden, in twee dorpjes desnoods door sloop, luidt een advies. Anders kan vliegveld Maastricht zich niet ontwikkelen.