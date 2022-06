Op weg naar het slachthuis lijden kippen ‘onnodig pijn’, dierenartsen willen daar een stokje voor steken

In Nederland worden jaarlijks 600 miljoen slachtkuikens en legkippen geslacht. Caring Vets schat in dat bij ongeveer 25 miljoen van de dieren ‘vangletsel’ voorkomt doordat ze aan de poten worden gevangen, waardoor ze ondersteboven hangen. De kippen worden daarna in kratten gestopt om naar de slacht af te voeren.

Deze zogenoemde ‘ondersteboven vangmethode’ veroorzaakt veel stress bij de kippen. Ook kan dit leiden tot bloedingen, botbreuken en heupontwrichtingen, stelt Caring Vets. De vereniging diende woensdag een klacht in bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om dit dierenleed te voorkomen door in de pluimveesector beter te handhaven.

Volgens de dierenartsenvereniging kan dit leed gemakkelijk worden voorkomen door de kippen rechtop te vangen. Dit wordt nog nauwelijks gedaan. “Er zijn meer vangers nodig om de kippen rechtop te vangen, en dat kost meer geld”, zegt Caring Vets-dierenarts Kitty de Vries. Ze kunnen dan namelijk ‘slechts’ twee kippen per keer vangen in plaats van vijf wanneer zij de dieren ondersteboven aan hun poten vastpakken.

Vangers moeten daarnaast vaker bukken om de kippen in de stal met beide handen te vangen. Hierdoor kunnen ze sneller vermoeid raken. “Maar in de Wet dieren staat dat dieren niet onnodig pijn mogen lijden. Gebeurt het wel, dan is dat strafbaar. Kippen lijden duidelijk meer pijn wanneer zij aan hun poten worden vastgepakt. Dat is wat wij in de praktijk vaststellen”, zegt De Vries.

‘Kippen aan de poten vangen is in Europa de norm’

Vorig jaar legde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) boetes op bij drie pluimveehouders waar kippen aan de poten werden gevangen. Dit deed het agentschap nadat een rechter had geoordeeld dat de NVWA beter moet handhaven tegen de drie pluimveebedrijven die volgens Wakker Dier de Europese vervoerswetgeving overtraden.

De pluimveehouders vonden dat de wet niet expliciet gold voor pluimvee. Een verbod op het ondersteboven vangen van dieren zou volgens hen enkel gelden voor vierpotig slachtvee. “In de wet Europese Transportverordening staat dat het niet is toegestaan om dieren aan de poten te vangen. Dat geldt ook voor pluimvee. Toch wordt dit gedaan, omdat de methode in heel Europa wordt geaccepteerd”, legt de Vries uit.

Dat heeft een reden, stelt LTO/NOP-vakgroep Pluimveehouderij. Volgens de belangenorganisatie is de transportwet in Nederland en in andere EU-landen nooit uitgelegd als een verbod om kippen aan de poten te vangen. “De wereldwijde norm is dat pluimvee aan de poten wordt gevangen.”

Een verbod om kippen aan de poten te vangen is trouwens niet in het belang van de dieren, meent de vakgroep, omdat het dan veel langer duurt om ze te pakken te krijgen. Dit kan leiden tot meer stress. “Pluimveehouders doen hun uiterste best voor het welzijn van hun dieren. LTO/NOP vindt het dus ook van groot belang dat kippen zorgvuldig worden gevangen en getransporteerd”, aldus de belangenorganisatie.

Minder vangletsel bij kippen

Uit recente cijfers van de NVWA blijkt dat vangletsel bij Nederlands pluimvee flink is verminderd. In 2017 zou het agentschap bij 27 procent van het pluimvee in slachthuizen bloedingen en botbreuken hebben vastgesteld als gevolg van het vangen. In 2021 is dit cijfer gedaald naar 4 procent. Een verklaring voor deze daling gaf de overheidsinstantie niet.

De resultaten van de NVWA-steekproef stellen Caring Vets niet gerust. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie zijn de uitkomsten niet representatief voor de hele sector. De steekproeven waren veel te klein en de controles te voorspelbaar, aldus de bezorgde dierenartsen.

