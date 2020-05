Op terrassen geen maximumaantal klanten, horeca echt niet eerder open

In cafés is het verplicht om aan een tafeltje te zitten. Dansen en of rondhangen in de zogenoemde feestcafés, nachtclubs of disco’s mag echt nog niet, vanwege de risico’s. Deze gebouwen blijven dicht. Want ook in de horeca is de anderhalve meter afstand een eis. Bovendien moet er een checkgesprek plaatsvinden met bezoekers die naar binnen willen om te bepalen of gasten gezondheidsklachten hebben.

Op de terrassen, buiten, is meer mogelijk. Daar geldt geen maximum voor het aantal personen, al moeten klanten wel aan tafeltjes zitten en anderhalve meter afstand tot elkaar houden. Dit geldt niet voor huisgenoten, die mogen dichter bij elkaar zitten. Daar moet het bedienend personeel op toezien, zo zei premier Mark Rutte dinsdagavond op de persconferentie waarop de versoepelingen werden aangekondigd, al zegt de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland dat zoiets eigenlijk niet te controleren is. Dat huisgenoten geen afstand tot elkaar hoeven te houden is een verandering in de richtlijnen.

De horeca mag op 1 juni om twaalf uur ’s middags open, en niet al eerder in het Pinksterweekend, waarvoor de horeca zelf pleitte. Rutte: “We hebben serieus en lang gesproken over een eerdere openstelling. Maar in overleg met de veiligheidsrisico’s is besloten vast te houden aan 1 juni. De opening van de horeca is een spannende stap, en we moeten oog hebben voor het grote geheel.”

Ondernemersorganisatie VNO-NCW betreurt dat de horeca niet al in het Pinksterweekend open mag. “Dit was een mooie kans geweest om de sector een steuntje in de rug te geven in deze zware tijd. Jammer dat deze niet benut wordt.”

Op de Nieuwmarkt worden de lijnen getrokken voor een ‘anderhalvemeterterras’.

Een nieuw fenomeen deze zomer. Het anderhalvemeterterras. Waarschijnlijk zal de Amsterdamse Nieuwmarkt in zo’n terras veranderen.