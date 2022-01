Op Schiermonnikoog is bijna één op de tien woningen voor toeristen, tot verdriet van de dorpsbewoners

De tweede woning is in trek. Particulieren kopen er steeds vaker een woning bij, naast het huis waar ze zelf in wonen, om die te verhuren aan toeristen. En niet alleen recreatiewoningen, maar vaak ook ‘gewone’ huizen. In een aantal toeristengemeentes in Zeeland is al ruim een op de twintig woningen daardoor niet meer beschikbaar voor bewoners, op Schiermonnikoog geldt dat zelfs voor bijna een op de tien woningen.

Het onderzoeksplatform Pointer van KRO-NCRV liet het Kadaster een data-analyse uitvoeren, met als uitkomst dat inmiddels 2,2 procent van alle huishoudens een tweede woning heeft in Nederland. Pointer wijdt er zondagavond een tv-uitzending aan.

Een deel van die woningen is waarschijnlijk bestemd voor de kinderen van de kopers of wordt langdurig verhuurd - daarover heeft het Kadaster geen gegevens. Maar uit het enorme aantal tweede woningen dat in de kustgemeentes werd gekocht, valt op te maken dat veel aankopen specifiek voor vakanties bedoeld zijn: dat aantal steeg tussen 2009 en 2021 met 110 procent. Makelaars vertelden Pointer dat er vooral de laatste paar jaar sprake is van een hausse.

Prijsopdrijving

De aankoop van een tweede woning geldt als een goede belegging. Sparen levert heel weinig op, de opbrengst van aandelen is onzeker. Maar de prijs van woningen lijkt voorlopig maar te blijven stijgen en daarnaast levert de verhuur van een huis aan bijvoorbeeld toeristen een stabiele stroom aan inkomsten op. Mensen die geld over hebben, drukken daarom niet zelden starters en doorstromers met minder geld uit de markt.

Pointer laat onder meer Wigbert Steenbeek van de dorpsraad Cadzand in Zeeuws-Vlaanderen aan het woord. Een paar jaar geleden bleek uit een telling dat in zijn dorp de helft van alle huizen een vakantiewoning was. “Ik zie het als onttrekking aan de woningvoorraad en het heeft ook een neveneffect", zegt hij. “Het versterkt de prijsopdrijving hier in de streek.”

Jarenlang gold Zeeuws-Vlaanderen als krimpgebied, maar inmiddels ziet de regio er heel anders uit. Er is fors bijgebouwd, maar vooral voor de recreatiemarkt. Nu ook gewone woningen steeds vaker verhuurd worden aan toeristen, komen andere woningzoekers in de verdrukking. “We zorgen niet goed voor onze eigen mensen die een woning nodig hebben”, zegt Jan de Dobbelaere, makelaar in de gemeente Sluis, tegen Pointer.

Doodse dorpen

Deze ontwikkeling zet de leefbaarheid van de dorpen onder druk. Buiten de toeristische piekperiodes staan de opgekochte woningen niet zelden leeg. Omdat er steeds minder permanente inwoners wonen, verdwijnen scholen en winkels en zakt ook het verenigingsleven in. Een deel van het jaar zijn het ‘spookdorpen’, zeggen dorpsbewoners. “Al die dorpen zijn al zo doods in Zeeuws-Vlaanderen”, zegt een andere makelaar, Ruud de Meijer. “Er komt een moment dat je echt iets moet gaan doen.”

Mogelijkheden om in te grijpen zijn er wel. Ruim 130 gemeenten kennen een zelfbewoningsplicht, meldde de Volkskrant twee maanden geleden; dat betekent dat kopers van een nieuwbouwwoning verplicht zijn er zelf te gaan wonen. Sinds 1 januari kunnen gemeenten ook buurten aanwijzen waar de nieuwe eigenaar bestaande woningen niet mag kopen om ze te verhuren. Deze ‘opkoopbescherming’ moet beleggers afschrikken; een aantal grote steden heeft die regel ingevoerd of is ermee bezig.

Ten slotte kunnen gemeenten eigenaren die hun woning aan toeristen willen verhuren verplichten zich te registreren, met een maximumaantal nachten dat ze hun huis mogen verhuren. Onder meer Amsterdam heeft deze regels ingezet om de verhuur via Airbnb aan banden te leggen. Ook Sluis overwoog dit, maar eind vorig jaar bleek het gemeentebestuur af te zien van dat maximumaantal. Steenbeek (van de dorpsraad) destijds in de regionale krant PZC: “Bizar.”

De Pointer-uitzending ‘Spookdorpen vol vakantiewoningen’ is op 30 januari te zien om 22.10 uur bij KRO-NCRV op NPO2.

