Op naar Ikea, want we vervelen ons te pletter

“Sorry, u mag maar met z’n tweeën naar binnen”, zegt een bewaker van de Ikea met strak gezicht tegen de familie Sadeghi. Het gezin is vanuit Nieuwegein naar Utrecht gereden voor een nieuwe kast voor dochterlief. Dat er op de eerste dag dat de meubelgigant weer open is maatregelen zouden zijn genomen, hadden ze wel verwacht. Maar dat ze niet met z’n vieren naar binnen mogen, komt als een verrassing.

Dus blijft vader met de kinderen achter in de parkeergarage, terwijl moeder tussen de dranghekken de winkel in snelt. Bij de roltrap naar boven staat een tweede bewaker. Uit zijn handpalm klinkt het getik van een tellertje. Samen met een derde bewaker die bij de uitgang staat, houdt hij in de gaten hoeveel mensen er binnen zijn.

“700 is het maximum”, vertelt de Utrechtse Ikea-woordvoerder Carolien Hulstman-De Wit bij de ingang van de winkel. “Dat komt neer op ongeveer 30 vierkante meter per bezoeker.” Rond openingstijd staat er in Utrecht even een rij. Bezoekers worden een voor een naar binnengelaten om te garanderen dat ze zich genoeg verspreiden door de winkel. Een uur later zijn de rijen verdwenen. Gestaag druppelen de bezoekers het pand in. De meeste glippen halverwege tussen de dranghekken door om niet het hele kronkelpad af te hoeven lopen.

Ikea nam in haar vestigingen uitgebreide voorzorgsmaatregelen. Beeld EPA

Garageverkoop

Zes weken lang bleven de gangen tussen de Billy-kasten en Klippan-banken leeg. De winkel kon de gezondheid van de werknemers en klanten naar eigen zeggen niet meer waarborgen. Om de omzet toch nog wat op te vijzelen verkocht Ikea zijn meubels op bestelling vanuit de parkeergarage. “De helft van de normale omzet werd zo verzekerd, dat is een forse groei voor de onlineverkoop”, zegt Hulstman-De Wit. Maar genoeg om op de langere termijn de huren en salarissen te kunnen betalen is het niet. “Dus we zijn heel blij dat we nu weer gecontroleerd open kunnen.”

Greetje van Blokhoven en haar 18-jarige dochter Kaatje van der Horst zijn speciaal voor de Ikea uit Culemborg gekomen. “We verveelden ons te pletter”, zegt moeder Greetje. Sinds de coronamaatregelen wandelen ze veel in de omgeving en Kaatje bakt veel taartjes, maar toen moeder en dochter hoorden dat de meubelwinkel weer openging was het uitje een welkome afleiding. “We zoeken naar inspiratie en wat nieuwe meubels voor mijn kamer”, zegt Kaatje die nu nog thuis woont maar na de zomer op kamers gaat. In haar hand draagt ze een wit gietertje met een gouden handvat mee. “Ik hou van planten, vandaar. Verder zoek ik een tafeltje en wat krukjes.”

Ikea nam in haar vestigingen uitgebreide voorzorgsmaatregelen. Beeld EPA

‘Minder relaxed dan normaal’

In de looppaden naast Greetje en Kaatje kronkelt langzaam een slang van mensen langs. Ze luisteren netjes naar de stem die om het kwartier omroept dat iedereen anderhalve meter afstand moet bewaren. “Het is minder druk dan ik had verwacht”, zegt Kaatje. “En iedereen houdt goed afstand. Toch loop je minder relaxed rond dan normaal.”

De kamers die de winkel ter inspiratie inricht mogen maar door één iemand tegelijk betreden worden, de cataloguscomputers zijn met geel-zwarte linten afgezet en het restaurantdeel en kinderspeelplaats Småland zijn gesloten. Bij de kassa’s is plexiglas geplaatst ter bescherming en een deel is niet in gebruik. Samen met de verplichte anderhalve meter afstand zorgt dat voor rijen tot in het magazijn.

“De kassa's waren de enige plek waar ik even langer moest wachten", zegt Celine Posno terwijl ze met een volle winkel kar naar buiten komt. Voor haar net bevallen schoonzus heeft ze wat meubels voor in de kinderkamer gekocht. “Het ging heel soepel allemaal. Eigenlijk zou Ikea altijd maar 700 mensen binnen moeten laten, ook als corona over is.”

Lichte drukte Bij de Nederlandse winkels van IKEA, die dinsdag weer opengingen, was het rond de openingstijd om tien uur druk. De rijen losten zich daarna vrij snel op, aldus een woordvoerster. Alleen bij de vestiging in Haarlem moesten mensen langere tijd nog wachten voordat ze de winkel in konden. De Ikeawinkels sloten vanwege het coronavirus op eigen initiatief op 17 maart de deuren. Winkelen is nu toegestaan met maximaal twee personen tegelijk. Het was dinsdag volgens de woordvoerder wel minder druk in de winkels dan normaal.

Lees ook:

De grote vraag nu winkels weer open gaan: is de anderhalvemetersamenleving wel rendabel?

Langzaam maar zeker gaan winkels weer open. Of dat met anderhalve meter tussen klanten rendabel wordt, is nog de vraag. Voor het contact met de klant is het wel belangrijk.