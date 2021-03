Op jonge leeftijd leren omgaan met geld nu ‘belangrijker dan ooit’

Waar online winkelen voor de 17-jarige Anna vóór de coronacrisis de normaalste zaak van de wereld was, houdt ze nu haar hand op de knip. Ze verloor haar baan in de horeca en moet het nu doen met haar kleed- en zakgeld van 70 euro per maand. “Ik koop niet meer spontaan kleding, alleen als ik het echt nodig heb”, vertelt ze.

Volgens Olaf Simonse, directeur van het platform Wijzer in Geldzaken, een initiatief van het ministerie van financiën, is het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd leren om met geld om te gaan, zodat ze later minder kans hebben op geldzorgen. Dat is ook de insteek van de Week van het geld, georganiseerd door het platform, die maandag begint. Koningin Máxima opent de tiende editie van deze projectweek voor scholen met digitale lessen. Elke ochtend is er een kinderjournaal en op donderdag beantwoorden influencer Dylan Haegens en minister Wopke Hoekstra van financiën tijdens een kinderpersconferentie vragen over omgaan met geld.

Kopieergedrag

Uit een onderzoek van Wijzer in Geldzaken onder 596 jongeren van 11 tot en met 16 jaar blijkt dat kinderen algauw het gedrag van hun ouders overnemen: lenen zij vaak geld, dan zal het kind ook geneigd zijn dat sneller te doen. En als ouders verschillend met geld omgaan? “Ik lijk meer op mijn vader dan op mijn moeder”, zegt Anna, wier ouders zijn gescheiden. “Hij spaart meer, maar hij heeft ook meer te besteden.”

Volgens Simonse kunnen jongeren snel in de schulden komen als zij 18 worden en zelf verantwoordelijk worden voor hun financiën. Uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichters (Nibud) blijkt dat een op de vier mbo-studenten een betalingsachterstand heeft. Zo weten bijvoorbeeld niet alle jongeren dat ze zorgtoeslag kunnen aanvragen.

Daarom is het goed dat ouders thuis het gesprek aangaan over geld. Anna praat met haar vader weleens over de kosten waarop ze moet letten als ze op zichzelf gaat wonen. Belangrijk is dat kinderen zolang ze thuis wonen zelf mogen bepalen waar ze het geld aan uitgeven. Anna wordt daar door haar ouders vrij in gelaten, maar dat is niet voor alle jongeren het geval. Bijna de helft van de jongeren denkt zelf te mogen weten waaraan zij geld uitgeven, terwijl slechts een op de drie ouders dat vindt.

Zuiniger en bewuster

De Week van het geld is volgens Simonse dit jaar belangrijker dan ooit. Er zijn veel mensen die vanwege de coronacrisis minder inkomsten hebben. “Bij de schuldhulpverlening wordt extra aanloop verwacht; door alle steunpakketten van de overheid zien we die nu nog niet. Maar er zit een economische crisis aan te komen.”

Het onderzoek van Wijzer in Geldzaken wijst uit dat een op de drie kinderen vermoedt dat hun ouders weleens geldzorgen hebben. Zo weet Anna dat ze beter bij haar vader dan bij haar moeder kan aankloppen voor pianolessen. “Mijn vader is heel open over zijn financiële situatie”, zegt ze. “Hij zegt dan: ‘Dit zijn de vaste lasten, maar we willen ook op vakantie. Dus we moeten kijken of dat lukt.’ Dan begrijp ik zijn keuze beter.”

Voor de coronacrisis besteedde Anna haar geld vooral aan kleding. Nu geeft ze bijna niets uit: “Mijn laatste uitgave? Even kijken op mijn bankapp. Naar het terras kan ik niet en ik heb er nog geen gebruik van gemaakt dat de winkels weer open zijn op afspraak.” Nu ze minder te besteden heeft, heeft ze geleerd ook oudere of goedkopere kleding te waarderen. “Vorig jaar heb ik online voor weinig geld een rood broekje gekocht, waar ik de hele zomer in heb gelopen”, zegt ze. Van die aankoop heb ik het meeste plezier gehad. Dat die maar 10 euro was, maakt het nog beter.”

Lees ook:

Het geld van Lucas (14) is na twee weken al op, een theaterworkshop moet hem daar bewuster van maken

In de ‘Week van het geld’ organiseert de Paulus Mavo in Haarlem een theaterworkshop voor leerlingen. Het doel: kinderen bewust maken van financiële beslissingen.