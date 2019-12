Op de techbeurs van Noord-Nederland voelt niemand zich Calimero

Wie tijdens de techbeurs de lobby van een hotel in Leeuwarden binnenkomt, kan zichzelf zomaar terugzien op een scherm. Inclusief een melding over leeftijd en gemoedstoestand. De gezichtsdetectie van de Norisk IT- Groep leest namelijk met een bepaald nauwkeurigheidspercentage af hoe oud iemand is. En hoe blij.

Voor een bedrijf waar veel klanten over de vloer komen is zo’n systeem handig om in huis te hebben. Hoe oud een klant is en of hij tevreden is, dat wil je weten als je bijvoorbeeld een supermarkt bent. Norisk doet nog veel meer op het gebied van data en software, net als veel andere techbedrijven die zich hier in het WTC Expo beurscomplex hebben verzameld.

Het zijn ondernemingen van vaak jonge mensen die voornamelijk uit Friesland en Groningen komen. “En de bedoeling van deze beurs is om al die mooie ict-bedrijven voor het noorden te behouden,” zegt Nienke Hoeksma van de organisatie.

Het hoge noorden dus, waar de koeien niet te missen zijn, het gras altijd groen is en de huizen nog betaalbaar. Maar het is ook een economisch kwetsbare regio, zeker nu de gaskraan dicht gaat. Groningen en Friesland zijn minder goed bereikbaar. Niet zo vaak in beeld als Amsterdam. Toch haalt die underdog-positie juist het beste in mensen naar boven, denkt Melle Steringa, directeur van Norisk en bestuurder van de stichting die deze techbeurs organiseert. “We kunnen er heel calimero-achtig over gaan doen, maar je kunt er beter voor kiezen om er iets harder voor te knokken.”

Platteland

Het is nu eenmaal niet vanzelfsprekend dat jonge, talentvolle mensen in Sneek of Franeker blijven wonen. Die trekken toch vaak richting Randstad, of verder de wereld in. Dat is volgens Steringa ook goed, dat deed hij zelf ook: “Je kunt je plattelandsachtergrond best koesteren maar je moet wel weten wat er in de wereld te koop is.” En waarom zou je het plaatselijke niet met het mondiale combineren? Steringa: “Wij koppelen onze lokale aanwezigheid aan globale technologie.”

Andere techneuten die hier staan denken wellicht: Als het niet meer uit de grond mag komen (gas) dan moet het misschien uit de lucht worden gehaald (in the cloud, drones).

Neem de slimme jongens van de Antea Group. Die demonstreren met een drone en een VR-bril hoe ze te werk gaan. Antea is een ingenieurs- en adviesbureau, maar dan wel van het allermodernste soort. “Wij bedenken oplossingen voor alles wat je ziet”, vertelt Jorrit Hondorp (34). “Gebouwen, wegen, bruggen, noem maar op. Wij maken daarbij gebruik van de nieuwste technologie. Met vaak verrassende uitkomsten. Soms vraagt een opdrachtgever ons: Ik wil graag een tunnel onder het water door. En dan adviseren wij een brug.”

Bezoekers van de techbeurs in het EXPO te Leeuwarden, kijkend naar een zelfsturende kart. Beeld Herman Engbers

Arbeidsmarkt

Blijkbaar doen ze dat niet slecht, want het oorspronkelijk in Heerenveen opgerichte bedrijf opereert nu wereldwijd. Antea is bij tal van projecten betrokken. Het bedrijf adviseert Rijkswaterstaat bij de aanpak van de zuidelijke ring van Groningen maar bemoeit zich net zo makkelijk met de aanleg van een zonnepark in Almere.

Die veelzijdigheid heeft op deze beurs die deze woensdag plaatsvond ook een nadeel: Hondorp en zijn collega’s vinden het moeilijk om zich hier te presenteren aan alle jonge studenten die hier rondlopen, van ROC Friese Poort en het Friesland College. Juist omdat ze zo véél doen. Toch vinden ze het noodzakelijk om hier te zijn, met het oog op het werven van personeel. Hondorp: “Dat lukt nu nog vrij goed, maar het werk verandert, ook dat van een ingenieur. Het wordt allemaal data-gedreven en daarom zijn wij hier.”

Daarom is ook Marnix van der Heide hier, van Snakeware. Inderdaad, uit Sneek. “Je moet creatief zijn om jezelf in de markt te zetten”, weet hij. Samen met zijn collega’s van het digitale data- en ontwerpbedrijf noemen ze zich digitale rocksterren. En, hoe symbolisch kan het zijn, ze houden kantoor in een voormalige gashouder.

