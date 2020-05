Op de Nieuwmarkt worden de lijnen getrokken voor een ‘anderhalvemeterterras’

Het was een druk open plein met cafés en terrasjes aan de randen. Het is nu een rustig open plein. Geen toeristen, weinig rondkuierende Amsterdammers. Maar als het aan de ondernemers op de Nieuwmarkt ligt, verandert dat open plein vanaf 1 juni tijdelijk in een groot terras. Een terras dat voldoet aan de anderhalvemeterregels die horen in deze tijd.

Zo’n 25 horeca-ondernemers aan het plein zijn bij het plan betrokken, vertelt Barry van den Berg, voorzitter van de ondernemersvereniging Nieuwmarkt en 26 jaar eigenaar van een café aan het plein. Helemaal af is het plan nog niet, maar de contouren zijn er. Ze zijn geschetst in een brief die de vereniging aan de gemeente Amsterdam heeft verstuurd.

In de plannen staat een (mobiel) punt beschreven, midden op het plein, waar mensen hun bestellingen kunnen afhalen. Alle horeca-ondernemingen stellen in principe hun toiletten ter beschikking en bij die toiletten is toezicht – en ze worden schoongemaakt. Er komt op het plein een stamtafel, speciaal voor buurtbewoners. De dagelijkse kleine markt blijft, op zaterdagen gaat het terras pas open zodra de wekelijkse biologische markt is vertrokken. Het toezicht op het terras komt in handen van ‘herkenbare pleinhosts’. De opbrengst van het terras wordt verdeeld door de deelnemende ondernemers.

De drukte

Momenteel werkt de vereniging aan de invulling van die contouren. Er worden tekeningen van het plein gemaakt, en daar worden looproutes op ingetekend. Er wordt gepiekerd over een proefopstelling met mogelijk een paar honderd tafels, verspreid over het hele plein. “Ik denk dat we met een kleine proef beginnen”, zegt Van den Berg. Er wordt nagedacht over online-bestellingen. En over wat er moet gebeuren als het te druk wordt.

De kans dat het druk wordt, is er natuurlijk. Wie snakt er na ruim zeven weken half-huisarrest niet naar een terrasbiertje? Van den Berg maakt zich er niet zo veel zorgen om. “Laten we vooral naar de mogelijkheden kijken”, zegt hij. “Toeristen zijn normaal gesproken goed voor 65 tot 75 procent van onze omzet. Die zijn er nu niet.” Als het te druk wordt, zijn er de hosts en eventueel de politie. Wegen rond de Nieuwmarkt kunnen eventueel worden afgesloten. “En als het echt te gek wordt, kunnen we afschalen.”

Prominente voorstander

Ook over de toiletten maakt Van den Berg zich geen zorgen. “Op Koningsdag is het normaal gesproken altijd heel druk. Dan zet de gemeente op bepaalde plekken goeie toiletvoorzieningen neer. Dat werkt prima. Dat kan nu ook. Ja, afstand houden, dat moet natuurlijk wel. Maar dat is te doen.”

De vereniging wil zo snel mogelijk een ‘werkbaar plan’ opstellen, zo zegt Van den Berg. Dat wordt dan naar een gemeentelijke commissie gestuurd die bekijkt of het plan aan de voorwaarden van de anderhalvemeter-economie voldoet. Op basis van het advies van die commissie bepaalt de gemeenteraad of het Nieuwmarktterras er mag komen. Een prominente Amsterdammer heeft zich al voorstander getoond van het idee: burgemeester Halsema.

