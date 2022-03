Op de dag van de pakketbezorger overheerst onvrede

Ruud Wassenaar (62) heeft niks meer te verliezen. Zestien jaar lang was hij pakketdistributeur voor PostNL, maar vorig jaar werd zijn contract met het bedrijf beëindigd. De reden is de rechtszaak die hij tegen de lage tarieven van pakketgigant is begonnen, in zijn functie als voorzitter van de Belangenvereniging voor Pakketdistributie (BVPD). Op de dag van de pakketbezorger vraagt hij politici in Den Haag om in actie te komen voor een fatsoenlijke markt met eerlijke tarieven.

Slechts een handjevol betogers is woensdagmiddag voor de actie naar het plein gekomen. “De meesten zijn bang om net als ik hun bedrijf kwijt te raken”, legt Wassenaar uit. Achter hem staat een grote witte bestelbus, met daarnaast een flinke stapel pakketjes. De betogers willen duidelijk maken wat de gemiddelde workload van een pakketbezorger is. In de praktijk bezorgt iemand ongeveer 250 tot 300 pakketten per dag.

Ieder jaar worden dat er meer, blijkt uit de pakkettenmonitor van de Autoriteit Consument en Markt. “Hoe meer pakketten, hoe lager de tarieven voor de bezorgers”, legt Pieter Paul Slikker, woordvoerder van de BVPD, uit. Meer pakketten betekenen namelijk meer adressen in dezelfde straat. Dat zou betekenen dat iemand efficiënter kan werken, en daarom worden de tarieven per pakket verlaagd.

Veel onbegrip bij de consument

Die gedachte zorgt ervoor dat een pakketbezorger ieder jaar harder moet rijden voor een lager tarief, waardoor in de praktijk nauwelijks ruimte over blijft voor pauze. Dat weet ook Guillermo Ahmad (24). Vier jaar geleden begon hij als pakketbezorger en lange tijd was hij in dienst bij Wassenaar. Naast lange dagen, een hoge werkdruk en lage tarieven ervaart hij ook veel onbegrip vanuit de consument: “Het is altijd de schuld van de bezorger. Mensen worden boos als ik even te laat ben, maar ze vergeten dat ik nog 200 andere pakketjes moet bezorgen.”

Ahmad vindt dat hij geluk heeft gehad met Wassenaar als baas: “Ik hoop later ook een bedrijf te beginnen dat zijn werknemers op een goede manier behandelt.” Bij veel bedrijven is dat op dit moment nog niet het geval. In 2019 werden door de arbeidsinspectie bij twee derde van de onderzochte bedrijven misstanden geconstateerd. Slikker legt uit: “De pakketondernemer die het netjes doet, houdt niks over. De ondernemer die de randen van de wet overschrijdt, doet dat wel.”

Dat dilemma herkent ook Peter van der Stap (69). Hij is net gestopt als ondernemer, maar staat vandaag alsnog op het plein om aandacht te vragen voor de slechte werkomstandigheden van de bezorgers. “Van een ondernemer wordt verwacht dat je het maximale doet, voor het minimale geld. Ik heb een daarom een deel van mijn pensioen gebruikt om mijn werknemers goede arbeidsomstandigheden te kunnen bieden.”

Wensenlijst

De zelfstandige pakketbezorgers overhandigen een wensenlijst aan Tweede Kamerleden. Daarop staan hun eisen voor een eerlijk bodemtarief en een marktmeester die toeziet op het voorkomen van uitbuiting. Alle aanwezige politici zijn het erover eens dat er iets moet veranderen voor de bezorgers. PostNL herkent zich niet in het beeld wat de demonstranten vandaag schetsen, laat de woordvoerder weten.

Volgens PostNL is de overgrote meerderheid van de 550 ondernemers waarmee ze samenwerken erg tevreden over die samenwerken. Het merendeel werkt al meer dan tien jaar voor het bedrijf, aldus de woordvoerder.

Ondanks de hoge werkdruk en slechte beloning denkt Ahmad er niet over om iets anders te gaan doen. Hij bouwde in de loop der tijd een band op met de buurt. “Ik had een speciaal stempel met mijn 06-nummer erop, zodat mensen mij konden bereiken als ik ze had gemist. Ik doe het voor de mensen die wel hun waardering uitspreken.”

