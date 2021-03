Ook op de arbeidsmarkt krijgen jongeren de hardste klappen van de coronacrisis

Vakkenvullers, daar zijn er nu veel meer van nodig. En krantenbezorgers hoeven ook niet bang te zijn dat ze hun baantje kwijtraken. Maar veel jongeren met een baantje in de horeca – in de bediening, als keukenhulp, als kok – zijn zonder werk komen te zitten. Daar zijn nu 72.000 minder jongeren aan het werk dan voor de coronacrisis, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Remi Lafeber is een van die jongeren die z’n werk kwijtraakte. Hij is student industrieel ontwerpen in Amsterdam en heeft al jaren bijbaantjes in de horeca. Niet lang voor het begin van de eerste lockdown was hij aangetreden bij een nieuw restaurant, een vast contract had hij niet en zijn baas kreeg geen NOW-steun voor hem. “Daardoor raakte ik m’n werk kwijt.”

In de zomer kon hij nog een paar maanden terecht bij een ander restaurant, daarna was het afgelopen. Intussen liep hij stage, maar zonder stagevergoeding, en ander werk vinden naast die stage bleek lastig. Dus kwam hij krap te zitten, heel krap. “Dat werd bijlenen bij Duo, en bij de bank.”

Trendbreuk: minder jongeren aan het werk

Zoals Lafeber zijn er heel veel, blijkt uit de Jeugdmonitor van het CBS. Die laat zien dat de crisis jongeren bovengemiddeld hard heeft geraakt, ook als het gaat om werk. In het tweede kwartaal van 2020, toen de pandemie voor het eerst om zich heen greep, nam het aantal mensen met een baan af met 173.000. Ruim twee derde van deze groep, 117.000 mensen, waren tussen de 15 en 25 jaar oud.

Daarmee daalde de arbeidsparticipatie van jongeren in dat kwartaal van bijna 66 procent naar 60 procent. In het derde en vierde kwartaal van 2020 vond een deel van deze groep wel weer nieuw werk. Maar lang niet iedereen: het percentage jongeren met werk bleef nog onder de 63 steken.

Die daling is een trendbreuk, want tot het begin van de coronacrisis steeg het aantal jongeren met werk al een aantal jaren gestaag. En het zijn zeker niet alleen jongeren met een bijbaan naast hun studie die nu op straat staan, want de daling van het aantal jongeren met werk deed zich het sterkst voor onder degenen die niet meer op school zitten – onder mannen nog iets duidelijker dan onder vrouwen.

Vast werk, minder vaak de klos

De CBS-cijfers laten – ten overvloede – ook zien dat jongeren met een flexibel contract er het eerst uit zijn gevlogen, vooral meteen na het begin van de crisis. Weliswaar nam het aantal jonge flexwerkers later in 2020 niet verder af, maar eind vorig jaar lag dat toch bijna 7 procent lager dan een jaar eerder. Wie vast werk had, was veel minder vaak de klos: 0,7 procent van hen verloor z’n werk.

En wat doen al die jongeren die nu geen werk meer hebben? Een deel staat officieel te boek als werkloos: die zoeken wel werk, maar hebben nog niets gevonden. Maar een flink aantal is bij gebrek aan werk maar weer een opleiding begonnen en ook groeit de groep jongeren die gewoon thuiszitten en niet zoeken, omdat ze er niets van verwachten.

Voor Remi Lafeber duurde het tot begin dit jaar voor hij ander werk vond, bij een online supermarkt. Daar zet hij boodschappen klaar en, jawel, is hij vakkenvuller. “In de horeca was het hard werken, maar dat deed ik graag. Dit is óók hard werken, maar pfff... Maar ja, ik moet wel.”

