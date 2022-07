Ook Nederlanders met een hoger inkomen beginnen inflatie nu te voelen

De hardnekkige inflatie nestelt zich steeds dieper in het hoofd van de Nederlandse consument. Fors meer midden- en hoge inkomens zeggen beter op hun uitgaven te letten, gedwongen door de hoge prijzen in de supermarkt en aan de pomp. Tegelijkertijd lijken mensen met een laag inkomen hun uitgaven juist al aan te passen, waardoor een kleiner deel van hen nu in de financiële problemen zit.

Dat blijkt uit een onderzoek van opiniepeiler I&O-research, die op verzoek van de NOS aan een representatieve groep Nederlanders vroeg hoeveel last zij hebben van de inflatie. Historisch gezien is de inflatie erg hoog, en dat al sinds eind vorig jaar.

Het aandeel Nederlanders dat daardoor nu of binnenkort in de financiële problemen verwacht te komen, is met 5 procent van de bevolking ongeveer gelijk gebleven de afgelopen maanden. De groep die nog niet direct grote problemen heeft maar wel echt ‘op de kleintjes moet letten’ om rond te kunnen komen, is zelfs iets afgenomen naar 19 procent (dat was 25 procent in juni).

Overschakelen naar huismerken in de supermarkt

Onderzoeker Melle Conradie kan die daling niet met zekerheid verklaren, maar heeft wel vermoedens. Het kan zijn dat deze groep zijn uitgaven inmiddels heeft aangepast, zegt hij. “Zo gaven respondenten uit mijn onderzoek aan dat ze abonnementen hebben opgezegd, bijvoorbeeld op de sportschool. Maar ook dat ze in de supermarkt zijn overgeschakeld van A-merken naar huismerken.”

Hoge prijzen voor voedingsmiddelen drukken steeds zwaarder op het algehele inflatiecijfer. Op jaarbasis bedroeg de gemiddelde prijsstijging 8,6 procent in Nederland, maar voor eten en drinken betaalden consumenten liefst 11,2 procent meer aan de kassa. Vooral zuivelproducten en vleeswaren kosten nu een stuk meer, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek onlangs. De kosten voor energie zijn ook nog steeds hoog, maar nemen relatief wel iets af.

Ondertussen schrikken mensen met hogere inkomens nu juist een beetje wakker. In de problemen zitten ze vaak nog niet, maar ruim 60 procent van Nederlanders met een modaal inkomen (38.000 euro bruto per jaar) tot zelfs een dubbel-modaal inkomen zegt wél beter op zijn uitgaven te letten. Een maand geleden ging het nog om 45 procent van deze groep.

Toch nog 500 euro erbij

Het zal niet verrassen dat met name de laagste inkomens verwachten ze dat nu of binnenkort in de financiële problemen komen. Eén op de zeven Nederlanders met een minimum of beneden-modaal inkomen (14.100 tot 29.500 euro) kijkt dat scenario nu in de ogen.

Eerder dit jaar kregen zij een eenmalige energietoeslag van 800 euro van de overheid om de hoge energierekening te betalen. Na een confrontatie met een woedende Tweede Kamer beloofde het kabinet onlangs te gaan kijken of daar nog dit jaar 500 euro bij op kan.

Ook een overgrote meerderheid van de Nederlanders uit het representatieve I&O-onderzoek vindt de huidige 800 euro niet genoeg: 85 procent wil dat er extra geld wordt uitgetrokken voor koopkrachtherstel.

De lonen verhogen

Waar die middelen vandaan moeten komen? Twee derde van de respondenten zou het weg willen halen bij bedrijven via een hogere winstbelasting. Een krappe meerderheid vindt zelfs een hogere inkomstenbelasting te billijken om extra koopkrachtherstel te kunnen betalen. De hogere inkomens zelf zijn hier minder over te spreken.

Vakbonden en zelfs VVD-premier Rutte keken eerder dit jaar naar het bedrijfsleven als oplossing voor de koopkrachtproblemen: konden werkgevers de lonen niet gewoon wat verhogen? Hadden veel bedrijven niet forse winsten gedraaid in de afgelopen twee jaar?

Inmiddels zijn de cao-lonen wel flink aan het stijgen, zo bleek eerder deze maand uit cijfers van werkgeversorganisatie AWVN. Loonstijgingen als in juni (gemiddeld 3,8 procent) waren volgens AWVN sinds begin deze eeuw nog niet voorgekomen. Maar met een inflatie van 8 á 9 procent gaan werknemers er onder de streep natuurlijk alsnog op achteruit.

