Ook Moderna verdient goed aan zijn coronavaccins

Net als Pfizer heeft ook Moderna uitstekend geboerd met zijn vaccins tegen het Covid-19-virus. Het Amerikaanse biotechbedrijf verkocht in het eerste kwartaal 102 miljoen doses en haalde daarmee een omzet van 1,7 miljard dollar. De nettowinst? 1,2 miljard dollar.

Moderna verwacht dit jaar 800 miljoen doses te verkopen en hoopt dat dat oploopt tot een miljard. Grootafnemers zijn de Europese Unie, die al 310 miljoen doses bestelde en een optie heeft op nog eens 150 miljoen stuks, en de Amerikaanse overheid, die er 300 miljoen heeft besteld. Ter vergelijking: Pfizer denkt dit jaar 1,6 miljard doses te slijten en verwacht een omzet van 26 miljard dollar.

Productie van vaccins is een commerciële activiteit

Waar het Brits-Zweedse AstraZeneca heeft toegezegd dat het tijdens de pandemie geen winst wil maken op zijn coronavaccins, deden Pfizer en Moderna die toezegging niet. De twee Amerikaanse farmaceuten zien de productie van vaccins als een commerciële activiteit.

Wat Moderna precies op zijn vaccins verdient, is moeilijk te zeggen. De verkoopkosten bedroegen in het eerste kwartaal 193 miljoen dollar (11 procent van de omzet) en 377 miljoen dollar (22 procent van de omzet) als eerder gemaakte kosten voor de opslag van de vaccins worden meegerekend. In die bedragen zitten niet de kosten voor het onderzoek naar de vaccins dat Moderna heeft gedaan. Een belangrijk deel van die onderzoekskosten zijn echter gedragen door Amerikaanse overheidsinstituten.

Al met al lijkt de vaccinproductie voor Moderna erg lucratief. Uit een tweet van de Belgische staatssecretaris Eva De Bleeker over de bedragen die de EU voor vaccins heeft betaald, bleek dat Moderna’s vaccin het duurste was: 18 dollar (bijna 15 euro) per prik – Moderna’s vaccin moet twee keer worden toegediend – tegen circa 10 euro voor het vaccin van Pfizer en 1,78 euro voor dat van AstraZeneca.

Eerder beschikbaar voor arme landen

Bestuursvoorzitter Stéphane Bancel ging bij de presentatie van Moderna’s kwartaalresultaten niet in op het plan van de Amerikaanse regering om patenten op coronavaccins, zoals die van Pfizer/BioNTech en Moderna, tijdelijk op te heffen. De vaccins zouden dan ook door andere bedrijven gemaakt kunnen worden en eerder beschikbaar komen voor arme landen.

Moderna maakte deze week bekend dat aan het eind van het jaar 34 miljoen doses levert aan Covax, een programma dat vaccins inzamelt voor arme landen. In 2022 kunnen er nog 466 miljoen doses volgen. In een persbericht meldt Moderna dat die levering geschiedt ‘tegen de laagst mogelijke leveringsprijs’.

Het zijn voor Moderna bijzondere tijden. Waar Pfizer al jaren tot de grootste farmaconcerns ter wereld behoort en AstraZeneca tot de grotere, maakte het in 2010 opgerichte Moderna voor dit jaar nog nauwelijks omzet, laat staan winst. Investeerders pompten er miljarden in, maar tot een gepatenteerd medicijn had het onderzoek van de firma nog niet geleid. In een tabel met resultaten staat bij de omzet over het eerste kwartaal van 2020 een streepje. Geen – of hoogstens een minimale – omzet dus. Moderna leed toen een kwartaalverlies van 124 miljoen dollar.

Razendsnelle groei in goede banen

Een jaar later is het aantal werknemers bijna verdubbeld, zijn de uitgaven voor research ruim 3,5 keer zo hoog en trekt het bedrijf bestuurders aan van andere grote farmabedrijven om de razendsnelle groei in goede banen te leiden. Op basis van tot nu toe afgesloten contracten rekent Moderna op een jaaromzet van ruim 19 miljard dollar.

