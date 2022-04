Ook juridisch gezien is de toekomst van vliegveld Maastricht onzeker

Die vereiste vergunningen komen er echt wel. Dat zeggen twee ministeries in procedures rond vliegveld Maastricht. Maar actiegroepen betwijfelen dat, en dat alleen al maakt de toekomst van het vliegveld onzeker. Niet alleen heeft het, net als andere luchthavens, geen natuurvergunning, ook opereert het zonder een zogeheten luchthavenbesluit. Dat maakt vliegveld Maastricht ‘illegaal’, betoogt de advocaat van een alliantie van actiegroepen en omwonenden.

De spanning rond Maastricht Aachen Airport (MAA) loopt op. Volgende week komen Gedeputeerde Staten met een toekomstplan voor de noodlijdende luchthaven. Sluiting is een van de opties, maar er zijn ook gesprekken gaande met de Schiphol Groep; die kunnen ertoe leiden dat het Limburgse vliegveld onder de vleugels van Schiphol verdergaat.

Schiphol neemt dan wel een extra vliegveld onder zijn hoede dat worstelt met zijn stikstofuitstoot, zegt Johan Vollenbroek van milieuorganisatie MOB licht honend. MOB bracht in 2019 aan het licht dat Nederlandse vliegvelden geen natuurvergunning hebben, terwijl dat wel verplicht is. Schiphol zelf heeft grote moeite om zo'n vergunning binnen te halen, en ook MAA heeft die nog lang niet. Vollenbroek: “Maastricht heeft nog niet eens een ontwerp-vergunning klaar.”

‘Fatale gevolgen’

De alliantie van actiegroepen voegde daar onlangs een tweede bezwaar aan toe. MAA had al sinds 2014 een luchthavenbesluit moeten hebben, met regels over het gebruik van het vliegveld. In plaats daarvan werkt de luchthaven met een tijdelijke regeling. Die biedt minder bescherming tegen geluidshinder en de risico's van vliegverkeer voor de omgeving, stelt advocaat Maaike Bekooy namens de alliantie. “De luchthaven is illegaal in werking.”

Maar verzoeken om de regels te handhaven zijn in beide procedures afgewezen. Dat zou voor MAA ‘fatale gevolgen’ hebben, schreef het ministerie van infrastructuur vorige week in reactie op het bezwaar tegen het ontbrekende luchthavenbesluit: dan zou het vliegveld dicht moeten en dat is ‘niet de bedoeling'.

Volgens het ministerie bieden de tijdelijke regels bescherming genoeg en is MAA tot nu toe binnen de geldende grenzen voor geluidsoverlast gebleven. Nu eerst afwachten wat de provincie beslist over het vliegveld, schrijft het ministerie, dat luchthavenbesluit komt later wel. Eenzelfde procedure rond vliegveld Eelde eindigde vorige maand bij de Raad van State: die oordeelde dat zo’n besluit er echt moet komen, maar gaf het ministerie daarvoor nog tot eind 2024.

Oude, zware vrachtvliegtuigen

Ook het ontbreken van een natuurvergunning blijft nog zonder gevolgen, schrijft een tweede ministerie, dat van landbouw en natuur. De regels nu gaan handhaven is niet nuttig, betoogt het, want het is ‘zeer waarschijnlijk dat een toereikende vergunning kan worden verleend’. Er wordt op MAA minder gevlogen dan in het verleden werd verwacht, dus heeft het vliegveld stikstofrechten genoeg.

MOB gelooft er niets van. En de alliantie van actiegroepen wijst erop dat het vliegveld een van de grootste stikstofuitstoters van Limburg is. MAA stoot zelfs meer uit dan vliegveld Rotterdam-Den Haag, terwijl daar veel meer wordt gevlogen. “Het bevestigt dat er in Limburg vooral oude, zware vrachtvliegtuigen landen en opstijgen", zegt Frank Wormer van de alliantie, “met een bovengemiddelde uitstoot.”

Vliegveld Maastricht veroorzaakt trouwens ook lawaai met taxiënde vliegtuigen, wat ten onrechte buiten de overlastberekeningen wordt gehouden, zegt John Huizinga, betrokken bij de alliantie. “Stel dat de provincie straks beslist dat het vliegveld open blijft: goede kans dat het ontbreken van vergunningen dat onmogelijk maakt.”

