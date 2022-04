Ook in Canada is het crisis op de woningmarkt, Trudeau komt nu met grote plannen

“Noem het gerust een crisis”, zegt Dallas Alderson van de federatie van woningcorporaties in Canada over de problemen op de woningmarkt. “Door de stijgende huren op de vrije markt lopen veel mensen het risico om dakloos te worden. En in de sociale huur komt zelden iets vrij. Om geen valse hoop te wekken heeft een deel van de woningcorporaties de wachtlijst maar afgesloten. Aanmelden heeft geen zin.”

De situatie verbetert hopelijk nu de nationale overheid de grootste investering in dertig jaar in de woningcorporaties heeft aangekondigd. Het gaat om anderhalf miljard Canadese dollar, genoeg om de komende vijf jaar 6000 woningen te bouwen. “Dat is natuurlijk niet genoeg gezien de enorme vraag”, zegt Alderson op het kantoor van de Co-Operative Housing Federation of Canada in Toronto. “Maar het is een begin.”

In Canada wonen 250.000 mensen in een woning van de sociale woningbouw, zegt Dallas Alderson, directeur publieke zaken en beleid van de Co-operative Housing Federation of Canada. Beeld Dallas Alderson

Canada heeft 3,5 miljoen huizen nodig

De 2200 corporaties in Canada bieden 90.000 huishoudens onderdak. De overige 38 miljoen Canadezen zijn overgeleverd aan de vrije markt, en die is nogal oververhit. In twee jaar tijd zijn de Canadese huizenprijzen met 50 procent gestegen naar omgerekend zes ton in euro’s, meldt de Canadian Real Estate Association. En de gemiddelde werkende in een grote Canadese stad kan de huur van een tweekamerappartement nauwelijks opbrengen.

Er zijn simpelweg te weinig huizen. Per duizend inwoners heeft Canada minder woningen dan de Europese Unie gemiddeld, blijkt uit cijfers van de Oeso. Om het bestaande gat op de huizenmarkt te dichten en de bevolkingsgroei bij te benen, heeft Canada 3,5 miljoen nieuwe woningen nodig in 2031, schrijft de regering. Momenteel bouwt Canada er 200.000 per jaar. De komende vijf jaar steekt de overheid daarom 10 miljard dollar in de huizenmarkt.

De regering pakt buitenlandse beleggers aan

Ottawa wijst nadrukkelijk naar buitenlandse investeerders. “Jarenlang is buitenlands geld Canada binnengestroomd om woningen te kopen”, schrijft minister van financiën Chrystia Freeland in de nieuwe begroting. Daardoor is de zorg ontstaan “dat Canadezen uit de markt worden geprijsd, in steden en dorpen in het hele land”. Om de markt af te koelen mogen buitenlandse ondernemingen en buitenlanders die niet permanent in Canada verblijven twee jaar lang geen woning kopen in Canada.

De stad Toronto kwam in 2017 al met een aankoopbelasting voor buitenlandse beleggers. Een gevolg daarvan was dat investeerders buiten Toronto gingen kijken, en de prijzen in plaatsen zoals Windsor relatief hard opliepen, zegt de Bank of Montreal. Sinds maart is die belasting verhoogd naar 20 procent en geldig voor de hele provincie Ontario.

Windsor wordt onbetaalbaar voor lokale starters

“Windsor was altijd goed te betalen, maar dat verandert in hoog tempo”, zegt Deirdre Ritsche. Samen met collega Stephanie Bradt heeft ze er het makelaarsbedrijf Border City Living. Deze naam verwijst naar de grensrivier met de Verenigde Staten aan het einde van de straat. Detroit ligt aan de overkant.

“Sinds vorig jaar februari zijn de huizenprijzen hier met 44 procent gestegen, naar gemiddeld 704.000 Canadese dollar. Het is veel moeilijker geworden voor lokale starters om een huis te vinden”, zegt Ritsche.

Dat komt ook doordat het prettig wonen is in Windsor, een stad met 230.000 inwoners. “We leven in een langzamer tempo, maar hebben wel veel voorzieningen, zoals restaurants en concertzalen. Ook is onze nabijheid tot de VS aantrekkelijk voor inwoners.”

Deidre Ritsche (rechts) en Stephanie Bradt van makelaarskantoor Border City Living. Voor lokale starters is het moeilijk geworden om een huis te vinden in Windsor. Beeld Emma Davidson

Het zou mooi zijn als Canadese gezinnen straks makkelijker aan een huis komen door de maatregelen tegen buitenlandse investeerders, zegt Ritsche. Maar ze verwacht er niet te veel van. “We krijgen een nieuwe brug naar de VS en verder komt hier een gigantische accufabriek voor de auto-industrie. Door deze investeringen groeit de vraag naar woningen juist.”

Er zijn ook veel binnenlandse speculanten

In feite kopen buitenlandse investeerders maar enkele procenten van het woningaanbod op. Ook binnen Canada wonen veel speculanten, want volgens de Bank of Canada is één op de vijf aankopen een belegging. Dat verandert misschien als hypotheken duurder worden: woensdag kan de centrale bank de rente voor de tweede keer in twee maanden verhogen.

De overheid begint een onderzoek naar vastgoedbedrijven die veel woningen opkopen en de huren al te makkelijk verhogen. Verder wil de regering van Justin Trudeau ‘flipping’ minder aantrekkelijker maken: wie een woning binnen een jaar doorverkoopt, gaat een flinke belasting betalen. Uitzonderingen zijn er voor mensen die een kind of een nieuwe baan krijgen, of bij een scheiding, een overlijden of een handicap.

Deidre Ritsche van makelaarsbureau Border City Living in Windsor. Beeld BCL

