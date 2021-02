Ook heimachines en sloopkranen moeten aan de laadpaal, maar hoe?

Aan kraanwagens, betontrucks, shovels en ander zwaar geschut in de bouwsector hangt straks een stekker. Bouwers zullen hun vervuilende werktuig de komende jaren gaan inruilen voor machines met een accu, die moet opladen via een snoer. De koepel van energienetbedrijven, Elaad, voorziet dat ‘rollend bouwmaterieel’ met een batterij stapsgewijs, normaal gaat worden in 2035. De stikstofcrisis en milieueisen dwingen de bouwsector tot een schone werkwijze bij de bouw van huizen en wegen.

“Voor ons is dat zowel een kopzorg als een duurzame kans”, zegt expert Jan van Rookhuijzen van Elaad. De netbeheerders juichen de energietransitie toe, maar ze moeten ook snel aan de slag om te zorgen dat elektrische hijskranen straks niet zonder stroom zitten. Daar moeten laadpalen voor komen. “Die zijn een behoorlijke slag groter”, zegt Van Rookhuijzen. “Zie het maar als een container.” Shovels, hijskranen, heimachines en sloopkranen moeten ’s nachts daarop kunnen inpluggen, zodat ze hun accu kunnen vullen. De netbedrijven moeten zorgen dat die stopcontacten tijdig klaarstaan op bouwlocaties.

De ‘elektrificatie’ van bouwmachines kan hard gaan, denkt Elaad. Nederland wil veel huizen bouwen, en zo’n 30 procent van het woongebied ligt nabij Natura2000-gebied, becijferde Elaad. Extra stikstofuitstoot is daar verboden, dus duurzaam bouwen wordt verplicht. “Gemeenten eisen in aanbestedingen richting 2030 ook emissiearme bouw”, weet Van Rookhuijzen.

Ombouwen naar elektrisch

Van de 55.000 zware bouwmachines zullen volgens de scenario’s van Elaad in 2030 tussen de 15.000 en 35.000 elektrisch zijn. Dat is haast niet voor te stellen, omdat vrijwel alle machines nu nog op diesel of benzine werken. Maar aanbieders van bouwmaterieel zullen schone machines op de markt brengen, verwacht ook de Dutch Green Building Council. “Ook het ombouwen van machines van diesel naar elektrisch gebeurt soms”, zegt Van Rookhuijzen.

Netbeheerders zullen hoge kosten maken voor de joekels van stopcontacten. Het is daarom de hoop dat een stroomverbinding blijft liggen na een bouwproject, voor energielevering aan de verrezen huizen. Verplaatsing is ook een optie. “We willen zo’n stroomzuil niet slechts voor korte periode inzetten”, zegt Van Rookhuijzen. De netbedrijven hopen dat wegenbouwers, actief ver buiten de bebouwde kom, hun machines soms mogen inpluggen bij een nabijgelegen snellaadstation voor e-auto’s.

