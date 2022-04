Ook gemeenten gaan vaak voor de hoogste opbrengst bij woningbouw, merken projectontwikkelaars

Projectontwikkelaars willen best goedkopere huizen bouwen, zeggen ze. Maar dan moeten gemeenten wel meewerken.

Er worden nauwelijks nog goedkope huizen gebouwd. En nee, dat ligt niet aan winstbeluste projectontwikkelaars, die aan dure huizen nu eenmaal meer verdienen. Dat zegt Jan Fokkema, directeur van de belangenvereniging van projectontwikkelaars Neprom. “Natuurlijk, ontwikkelaars werken rendementsgedreven. Maar opdrachtgevers, vooral gemeenten, stellen steeds meer eisen. En hoe meer eisen, hoe groter het risico. En hoe groter dan ook het rendement moet zijn dat daar tegenover staat.”

De trend is duidelijk: in 2015 werd 87 procent van de nieuwbouwwoningen verkocht voor minder dan 355.000 euro, de grens van wat minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) ‘betaalbaar’ noemt. Nu is dat nog een kwart.

Bouwen voor de hogere prijsklassen

De verklaringen liggen voor de hand. De huizenprijzen zijn over de hele linie hard omhoog gegaan. En terwijl projectontwikkelaars zo’n tien jaar geleden, toen de financiële crisis nog na-ijlde, nog veel bouwden voor het middensegment, richten ze zich nu vooral op de hoge prijsklassen – de Neprom-directeur weerspreekt het niet.

Maar er is meer aan de hand, zegt Fokkema. “De bouwkosten zijn gestegen, en de oorlog in Oekraïne jaagt die verder op – ik hoor al van ontwikkelaars dat ze projecten niet van de grond krijgen omdat aannemers vanwege alle onzekerheden nu geen bouwprijs durven te noemen. Ook de eisen op het gebied van energiezuinigheid zijn strenger geworden; woningen van nu zijn niet dezelfde als die van vijf, zes jaar geleden.”

De gemeente bepaalt veel

Een ander knelpunt zijn de grondprijzen. Die hangen af van wat er op die grond gebouwd wordt: hoe duurder de bebouwing, hoe meer er voor de grond gerekend wordt. “Als een gemeente wil dat er ook betaalbare koop- of sociale huurwoningen gebouwd worden, dan moet de grondprijs dus omlaag”, zegt Fokkema.

“Maar dat doen gemeenten maar beperkt, ze gaan vaak voor de hoogste opbrengst. Dan wordt het voor ontwikkelaars lastig om rendement te halen met betaalbare woningen. Ik begrijp wel: het lijkt dan of ontwikkelaars voor het hoogste rendement gaan. Maar de gemeente bepaalt veel.”

Al met al ligt er een gapend gat tussen wat minister De Jonge wil – veel meer betaalbare nieuwbouw – en wat er nu gebeurt, ziet ook Fokkema. Eén methode om dat gat te dichten is: niet alleen bouwen binnen de steden, maar ook erbuiten, ‘in het groen’. “Het ruimtelijk beleid van de overheid legt grote beperkingen op, dat moet echt anders. Buitenstedelijk bouwen is goedkoper en gaat sneller.”

Achteraf spijt

Dat laatste wordt vaak weersproken, weet Fokkema, omdat er bij woningbouw buiten de steden altijd nieuwe infrastructuur nodig is. “Maar dat moet binnen de stad vaak ook. En we redden het echt niet zonder te bouwen op locaties buiten de stad, dus dat gaat vroeg of laat gebeuren. Als we ermee wachten, moet het straks overhaast. En dan bouwen we misschien iets waar we achteraf spijt van hebben. Dus laten we snel goede plannen maken.”

Dan hoeft volgens Fokkema ook niet per se twee derde van alle nieuwbouw ‘betaalbaar’ te zijn, zoals De Jonge wil. “Het kabinet heeft nu geld uitgetrokken om de woningbouw op gang te helpen. Maar niet genoeg”, zegt hij. “Er gaat wel veel extra geld, ongeveer 2 miljard euro per jaar, naar de woningcorporaties, dus dat moet in elk geval leiden tot veel meer sociale huur.”

Fokkema: “En als het lukt om de productie van nieuwbouwwoningen op te voeren en als dus het totale aanbod aan woningen toeneemt, dan komt ook de doorstroming op gang van goedkopere naar duurdere woningen. Dan ontspant de woningmarkt, zonder dat er bakken subsidiegeld voor nodig zijn.”

