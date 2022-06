Ook Den Haag verbiedt ‘darkstore’ flitsbezorgdiensten in woon- en winkelgebied

Inmiddels is iedere stadsbewoner wel bekend met de vele klachten over flitsbezorgers. Het lawaai van wachtende bezorgers en de bevoorrading van de magazijnen zorgen tot frustratie bij bewoners. En als flitsende bezorgers je niet van de sokken rijden met hun elektrische bezorgfietsen of scooter, dan blokkeren ze de stoep wel. De grote gemeenten proberen de overlast in goede banen te leiden.

Sinds woensdag is de gemeente Den Haag ook overstag. Flitsbezorgbedrijven zoals Gorillas, Getir en Flink mogen zich binnenkort niet meer vestigen in woon- of winkelgebied in de hofstad. De stad sluit zich aan bij een groeiend rijtje gemeenten dat vergelijkbare maatregelen treft. Amsterdam, Utrecht en Rotterdam kwamen al eerder met een dergelijk vestigingsverbod. Een wethouder in Rotterdam noemde de diensten ‘bloedirritant’.

Boodschappen binnen tien minuten

Flitsbezorgdiensten leveren boodschappen aan hun klanten die deze via een app kunnen bestellen. De boodschappen worden in kleinschalige distributiecentra - ook wel ‘darkstores’ genoemd - opgeslagen. Omdat de flitsbezorgbedrijven vaak beloven dat hun bezorgers binnen tien minuten op de stoep staan, is het voor hen handig om deze distributiecentra dicht bij de consument vestigen. Het centrum van een stad of een woonwijk is voor deze bedrijven daarom een aanlokkelijke plek.

Maar dat wordt steeds moeilijker. Twee weken geleden stelde Amsterdam al plannen vast met duidelijke regels waar deze flitslocaties zich mogen vestigen. Dat moet in principe op bedrijfsterreinen, mits er rekening wordt gehouden met bestaande regels tegen geluidsoverlast. De kans op een uitzondering om zich in gebieden bestemd voor wonen of winkelen te vestigen is ‘bijzonder klein’, zegt een woordvoerder. Sinds januari was er al een tijdelijk verbod van kracht in Amsterdam. Daardoor moesten drie nieuwe locaties van flitsbezorgbedrijf Getir die op het punt stonden te openen toch dichtblijven.

Tijdelijk geen nieuwe vestigingen

Het vestigingsverbod in Utrecht en Rotterdam is nu nog van tijdelijke aard. Deze gemeenten hebben tot volgend jaar om duidelijke plannen te maken en zeggen daarmee bezig te zijn. In afwachting van deze plannen mogen de flitsbezorgbedrijven geen nieuwe vestigingen openen. In de tussentijd kunnen er wel locaties gesloten worden. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Utrecht, waar eind maart een darkstore gesloten werd door de gemeente. Tientallen mensen hadden geklaagd over overlast en twee mensen schakelden zelfs de handhaving in.

Flitsbezorgdiensten deelden vorige maand een gedragscode waarmee ze zelf ook de overlast van hun bedrijven willen tegengaan. Daarin stond bijvoorbeeld dat de darkstores een recreatieruimte moeten krijgen zodat hun wachtende bezorgers buiten geen geluidsoverlast kunnen veroorzaken. Ook het aantal bevoorradingen zou tot een minimum moeten worden beperkt.

Ondanks de overlast groeit de populariteit van flitsbezorgbedrijven snel, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Kantar. Een jaar geleden maakten 200.000 mensen wel eens gebruik van de flitsdiensten. Een paar maanden later waren dat er 700.000. Gebruikers zijn voornamelijk jongeren tussen de 18 en 34 jaar. Ook maken mannen vaker gebruik van zo’n app, meestal voor de vergeten boodschappen.

