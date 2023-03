Ook de Hoge Raad oordeelt: bezorgers Deliveroo waren géén zzp’ers

Zijn maaltijdbezorgers nou zzp’ers of werknemers? Die vraag hield arbeidsjuristen, vakbonden en bezorgdiensten de afgelopen jaren verdeeld. Vrijdagochtend kwam dan eindelijk duidelijkheid: wat de Hoge Raad betreft werkten in ieder geval de bezorgers van bezorgdienst Deliveroo op basis van een arbeidscontract. Daarmee is de stelling van de dienst dat bezorgers als zzp’er werkten, definitief van tafel.

De Hoger Raad houdt daarmee het oordeel van het Gerechtshof Amsterdam (2021) in stand. Destijds oordeelde het Hof dat sprake was van een ‘gezagsverhouding’. Zo bepaalde Deliveroo de hoogte van de tarieven, bepaalde het algoritme van Deliveroo welke bezorgers welke opdrachten kregen, bepaalde de bezorgdienst hoe lang bezorgers over hun ritjes mochten doen en werden de bezorgers onderweg bovendien digitaal in de gaten gehouden via een ‘navigatievolgsysteem’. Genoeg bewijs dat Deliveroo zich als ‘baas’ opstelde, in plaats van als opdrachtgever.

Met de uitspraak van vrijdagochtend komt een einde aan een hectische zaak. Het begon allemaal met een beslissing van Deliveroo. In 2018 besloot het bedrijf alle tijdelijke contracten met bezorgers niet te verlengen. Bezorgers konden via Deliveroo blijven rijden, maar alleen als zzp’er. De toen negentienjarige Sytze Ferwerda stapte daarop naar de rechter, maar verloor. Hij wilde als werknemer worden gezien.

Enkele maanden later slaagde FNV erin om wel te winnen van Deliveroo. Het is in die zaak dat de Hoge Raad nu uitspraak doet. Deliveroo kan na dit oordeel niet meer in hoger beroep.

