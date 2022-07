Ook de consument moet gaan betalen voor de extra kosten van Tennet. ‘We schatten zo’n 15 euro per jaar in 2023’

Peperdure stroom; een overvol stroomnet; bedrijven die niet op dat net kunnen worden aangesloten; burgers en bedrijven die hun opgewekte stroom niet aan het net kunnen leveren. Het zijn roerige tijden voor hoogspanningsnetbeheerder Tennet, dat in de eerste zes maanden van dit jaar een verlies maakte van 525 miljoen euro. Of was er een winst van 579 miljoen? In een kort videogesprek blikken bestuursvoorzitter Manon van Beek en financieel directeur Arina Freitag terug op een half jaar dat zich afspeelde in een, wat zij noemen een ‘complexe en onvoorspelbare externe omgeving’.

Een heftig halfjaartje was het. Waar was u het meeste tijd aan kwijt?

Van Beek: “De gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Tennet heeft, met andere netbeheerders in Europa het Oekraïense net verbonden met het Europese. Dat betekende veel overleg en veel technische ingrepen. Oekraïne zit nu aan het Noord-Europese net en is van het Russische net af. De oorlog had meer impact. Stroom is duur, materialen zijn duurder geworden. En de oorlog leidt tot versnelling van de energietransitie in Nederland. Bedrijven stappen over van gas op stroom. Daardoor stijgt de vraag naar stroom snel. Dat zet extra druk op ons.”

Tennet kreeg er 467 werknemers bij? Personeel genoeg?

Van Beek: “Ja, en er komen nog meer mensen bij. Wijzelf liggen redelijk op schema. Maar zorgen heb ik wel. Wij besteden veel werk uit en zien tekorten bij onze toeleveranciers.”

Wat was het hoogtepunt in dit half jaar?

Van Beek: “Ik ben heel trots op de langetermijnafspraken die we met bedrijven hebben gemaakt over de ontwikkeling van offshore-windparken. Daardoor kunnen die parken sneller worden aangesloten, terwijl er minder kabels en platforms voor nodig zijn. Nieuwe elektronische stopcontacten die we gaan bouwen kunnen worden gekoppeld aan die van Duitsland en Noorwegen, waardoor wij stroom naar hen en zij stroom naar ons kunnen transporteren. We kunnen in de toekomst veel meer mensen en bedrijven van windstroom voorzien. Daar is overigens een bedrag van 30 miljard mee gemoeid.”

Dieptepunt?

Van Beek: “De oorlog. En voor Tennet? Dat we bedrijven in Brabant en Limburg niet meer konden aansluiten op het net. Niet iets om trots op te zijn. We zoeken uit wat we daar op korte termijn aan kunnen doen. Op de langere termijn zal de capaciteit van het net daar verdubbelen of verdrievoudigen.”

Tennet maakt verlies. 525 miljoen euro. Da’s veel.

Freitag: “Dat komt omdat we veel uitbreidingswerkzaamheden hadden aan het net. Daardoor moesten centrales, vooral in de Eemshaven en in Diemen, soms worden afgeschakeld en andere juist aangezet. Dat kost geld en dit jaar heel veel extra geld omdat de prijzen voor gas en kolen zo hoog zijn. In mindere mate speelt mee dat zon en wind belangrijker worden. Die leveren soms veel maar soms te weinig stroom. Ook dan moeten we andere centrales soms aan- of afschakelen. We mogen die extra kosten over twee jaar doorberekenen aan onze afnemers. Als je dat meerekent, dan komen we uit op winst: 579 miljoen.”

Wat moet de kleinverbruiker dan extra gaan betalen door al die extra kosten?

Van Beek: “We schatten zo’n 15 euro per jaar in 2023 en nog eens 15 euro in 2024.”

Met Pasen leverden zon en wind voor het eerst meer stroom dan Nederland nodig had. Is dat nog vaker gebeurd?

Van Beek: “Nee.”

