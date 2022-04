Ook de computer opstarten is werktijd: callcenter moet medewerker vanaf tien voor negen al betalen

Teleperformance moet een werknemer ruim 1500 euro aan achterstallig salaris betalen. De man diende, net als zijn collega’s, tien minuten voor aanvang van zijn eigenlijke werk al aanwezig zijn. In die periode moest hij eerst in tien verschillende computerprogramma's inloggen, zodat hij op tijd op de zogenaamde ‘groene knop’ kon drukken. Voor die opstartfase krijgen de callcentermedewerkers niet betaald.

Maar dat moet dus wel, oordeelt de rechtbank in Den Haag. Dat blijkt uit een uitspraak die de kantonrechter in december al deed, maar die nu pas openbaar is gemaakt.

GGD als grote klant

De man werkt sinds 2016 voor het Zoetermeerse bedrijf. Teleperformance is de grootste speler op de Nederlandse callcentermarkt; medewerkers doen daar telefoonwerk voor tal van andere organisaties. Zo was de GGD tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld een grote klant.

Bij Teleperformance zijn de ‘planningsregels’ kraakhelder. “9.00 uur beginnen betekent exact om 9.00 uur klaar zitten om je eerste call aan te nemen dan wel te maken”, staat daarin. “Meld je daarom altijd 10 minuten voor aanvang van je dienst bij je supervisor, dan ben je nooit te laat.”

Rustig wat te drinken pakken

Toch ziet het bedrijf die tien minuten niet als werktijd, blijkt uit de uitspraak van de rechtbank. Medewerkers hoeven dan geen verplichte werkzaamheden te verrichten, benadrukt het bedrijf. “Het enige dat Teleperformance wel van haar werknemers verwacht is dat zij dermate op tijd inloggen dat zij voorafgaand aan de aanvang van hun dienst desgewenst nog even rustig wat te drinken kunnen pakken en gebruik kunnen maken van het toilet.”

Maar, zo concludeert de rechter, aanwezig zijn om tien voor negen is duidelijk geen vrijblijvend advies. “Het gaat wel degelijk om tijd waarin instructies van Teleperformance gelden”, zo staat in de uitspraak. “Te weten het opstarten van alle programma’s die voor het uitvoeren van het werk nodig zijn.” En dus kan de man een nabetaling van ruim 1500 euro tegemoetzien. Door onder meer incassokosten en de wettelijke verhoging – een boete bij te laat uitbetaald salaris – krijgt hij in werkelijkheid bijna het dubbele van dat bedrag.

Teleperformance in hoger beroep

Teleperformance heeft al aangegeven in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. “De rechter heeft uitspraak gedaan op basis van een aantal aannames die wat ons betreft niet juist zijn”, laat een woordvoerder van het bedrijf weten. Welke aannames dat zijn, wil Teleperformance niet zeggen.

Een soortgelijke kwestie speelde overigens al eerder bij een orderverwerkingsbedrijf. Daar werd een vrouw op staande voet ontslagen omdat ze weigerde tien minuten voor aanvang aanwezig te zijn. “Als dat werkelijk essentieel is voor het correct uitvoeren van die werkzaamheden, zou dat ook tot uitdrukking moeten komen in het betalen van die tijd aan de werknemers”, schreef de rechtbank in Roermond daarover.

Lees ook:

Medewerkers callcenter komen door thuiswerken in de knel



Callcentermedewerkers die thuiswerken moeten aan hele strenge voorwaarden voldoen, meldt vakbond FNV.