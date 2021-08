Ook bedrijven moeten nu écht vergroenen, maar doen ze dat ook?

Vergroenen moet iedereen. Bedrijven ook. Maar doen ze dat echt of sprokkelen ze maar wat aan? Trouw vroeg het Faiza Oulahsen, hoofd klimaat en energie van Greenpeace Nederland en Marjan Minnesma, directeur van de Stichting Urgenda.

‘Ik zie weinig ambitie’

Echt duurzaam? Oulahsen: “Nou, als ik het veld overzie en dan kijk naar de grote uitstoters van broeikasgassen, de raffinaderijen, de chemie, de kunstmestindustrie, dan zie ik toch weinig ambitie. Ja, plannen zijn er wel en er is veel geroep om subsidie. Maar de ambitie om echt werk te maken van de energietransitie, zie ik toch niet.”

Twee jaar geleden vroeg Trouw Oulahsen ook al welke bedrijven echt aan het vergroenen zijn. “Eigenlijk is er sindsdien niet veel veranderd”, verzucht ze. “Neem Tata Steel: veel plannen, maar wat komt er van terecht?” Nouryon, de verzameling chemiebedrijven die vroeger onder AkzoNobel vielen, ziet Oulahsen als een uitzondering. “Zij maken echt werk van waterstof. Ze doen er studie naar, investeren erin. Daar is de wil om het anders te doen. Bij Dow in Terneuzen zie ik dat ook wel.”

“Dow is zo’n bedrijf dat een kontje nodig heeft”, zegt Minnesma. “Daar zijn er meer van. De meeste bestuursvoorzitters van bedrijven, ik heb er veel gesproken, zien de ernst van het klimaatproblemen in. Zij hebben ook kinderen. Het is mogelijk om staal en chemische producten te maken zonder fossiele brandstoffen. Dat vraagt wel grote investeringen. Als de bedrijven alles zelf moeten betalen en hun kosten doorberekenen, prijzen zij zich de markt uit. Dan vallen ze om. Dan is het niet vreemd dat buitenlandse moederbedrijven de vergroeningsplannen van Nederlandse dochters afkeuren.”

De overheid moet haast maken

Een kontje in de vorm van subsidies, voor fabrieken waar waterstof wordt gemaakt bijvoorbeeld? “Ja”, zegt Minnesma. “Dat moet. Ik zou zeggen: overheid, benoem een commissaris, zoals we een deltacommissaris hebben, geef hem of haar 10 tot 20 miljard euro en laat die plannen maken.” Ook Oulahsen denkt dat grote bedrijven als kunstmestfabrikant Yara, niet zonder subsidie kunnen als zij willen overschakelen op duurzame energiebronnen. Maar subsidie alleen is niet voldoende, denkt ze.

De overheid moet haast maken, vinden Minnesma en Oulahsen. Minnesma: “Bedenk wat je wilt: wil je een staalindustrie en dan duurzaam: investeer! Er moeten veel windparken op zee bij komen. De heffing op CO2-uitstoot moet omhoog. En er moet een heffing komen op geïmporteerde producten uit landen die zo’n CO2-belasting niet hebben. Verduurzamen kan. Echt. In tien jaar.”

Voor Shell zijn er drie opties

En Shell? Oulahsen: “In Nederland zijn ze actief met laadpalen voor elektrische auto’s, met windparken en met nog wat dingen. Maar buiten Nederland doen ze weinig of niets.” Minnesma: “Voor Shell zijn er drie opties: drastisch veranderen, veel kleiner worden of omvallen.”

Zijn er, buiten de grote CO2-uitstoters, bedrijven die er qua groenheid uitspringen? Minnesma noemt de papierindustrie en de glastuinbouw. De eerste gebruikt veel oud papier en studeert op een methode om papier te maken bij gewone temperaturen. De glastuinbouw gebruikt veel restwarmte van andere bedrijven. Ook vallen de namen van concerns Unilever, dat overigens nauwelijks fabrieken in Nederland heeft, en DSM. “Bij die bedrijven spelen andere kwesties", zegt Minnesma. “Dat zijn geen grote energieverbruikers. Bij hen gaat het om vragen als: wat maak ik, welke grondstoffen gebruik ik, zijn die producten te recyclen en hoe zit het met het afval dat ontstaat. Mijn indruk is dat Unilever en DSM daar belangrijke stappen in hebben genomen.”

