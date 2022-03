Ook al ben je uit de schulden, voor BKR ben je nog altijd een probleemgeval

Hij zou graag een tiny house willen kopen. In zijn eigen dorp, in de buurt van zijn naasten. In zo'n kleine, overzichtelijke woning zou hij met zijn autisme het beste gedijen, denkt hij. En waarom niet? Hij heeft inmiddels een behoorlijk lopend bedrijf als grafisch ontwerper en tekstschrijver. In zijn financiële situatie zou hij normaal gesproken prima via de bank aan een hypothecaire lening van een ton moeten kunnen komen.

Maar die lening krijgt de 33-jarige Zeeuw niet. Hij stond met liefst drie codes in het systeem van het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Het BKR toetst, zoals dat heet, de ‘kredietwaardigheid’ van consumenten die een lening willen afsluiten. Kwam iemand in het verleden zijn betalingsverplichtingen niet na? Dan krijgt hij een BKR-code achter zijn naam. Met de relatief ‘zware’ codes 3 en 4 kon de man uit Zeeland voorlopig geen kant op.

Hij kampte met diverse kleinere schulden. Ontstaan in een periode waarin hij als jongvolwassene met autisme moeite had om met geld om te gaan. Daarvoor zocht hij in 2017 hulp; hij slaagde er zelf in om een regeling te treffen met zijn schuldeisers. Betalingsproblemen heeft hij sindsdien niet meer. Maar dat betekent niet dat zijn BKR-registratie ook verdwenen is. Die vervalt in beginsel pas vijf jaar na de einddatum van de schuld. Tenzij daar na een persoonlijke afweging van wordt afgeweken.

Schone lei

Maar eind 2024 zijn de tiny houses in zijn dorp natuurlijk al lang en breed vergeven. En dus ging de man bij het BKR in bezwaar. Dat leidde uiteindelijk in januari tot een uitspraak van de rechtbank in Arnhem. “Er zijn al vijf jaar geen betalingsachterstanden ontstaan”, zo stond in het vonnis. “De man weet met de inkomsten uit zijn bedrijfje goed rond te komen. Hij heeft voldoende aangetoond in stabiel vaarwater te zijn gekomen.” Het BKR moest daarom de codes 1, 3 en 4 verwijderen. “Het belang om op een zeker moment weer met een schone lei te kunnen beginnen, is een zwaarwegend belang.”

Na enig aandringen verdwenen de codes uit het dossier. Maar daar kwam meteen een nieuwe voor in de plaats: ‘code 9: geschil’. Een codering die in het reglement en op de site van het BKR niet terug te vinden is. “Een code die voor deze zaak verzonnen lijkt”, meent advocaat Menno de Boorder. Hij voerde maandag het woord namens de man tijdens een spoedzitting, waarmee hij de code 9 alsnog uit zijn dossier wil krijgen. “Banken en andere kredietverstrekkers denken bij zo'n code 9: dit is zo'n raar geval, daar gaan we zeker geen zaken mee doen.”

BKR vreest meer bezwaren

Volgens het BKR bestaat de code wel degelijk, sinds 2018. Deze zou alleen intern en bij kredietverstrekkers bekend zijn. Wel is de code door het BKR nog niet eerder gebruikt. Maar dat heeft volgens het BKR alles te maken met een uniek element in deze zaak. Als iemand zijn BKR-registratie aanvecht, gebeurt dat doorgaans bij de kredietverstrekker zelf. En dat had hier óók moeten gebeuren, benadrukte BKR-advocaat Hester de Vries.

“De kredietaanbieders beschikken over het complete overzicht van de ‘financiële hygiëne’ van deze man”, betoogde zij. “Het BKR is slechts verantwoordelijk voor het bewaken van de volledigheid en integriteit van het stelsel van kredietregistratie.” Het BKR kan daarom geen zorgvuldige afweging maken of het verantwoord is de codes in te trekken. Omdat de organisatie vreest dat de uitspraak uit januari ervoor zorgt dat meer mensen hun registratie bij het BKR zelf aanvechten, gaat het bureau in hoger beroep.

De man koos voor een procedure tegen het BKR omdat hij met vier voormalige schuldeisers te maken had. “Dan moet je dus ook met al die partijen in de slag”, aldus advocaat De Boorder. “Terwijl het BKR óók een verantwoordelijkheid heeft als verwerker van persoonsgegevens.” De code 9 gaat binnenkort trouwens weer uit het dossier, bleek tijdens de zitting. Maar dat is voor de man geen goed nieuws: het BKR heeft aangekondigd de codes 1, 3 en 4 terug te plaatsen als het volgende maand officieel in hoger beroep gaat.

De rechter deed tijdens het kort geding een poging om de partijen tot maatwerk te bewegen. Bijvoorbeeld door de principiële procedure door te zetten en de codes van de man – in elk geval voorlopig – te verwijderen. Daar zag het BKR echter geen heil in.

Lees ook:

Het BKR ziet mensen zonder schulden soms voor wanbetalers aan. Wat nu?

Omdat Bureau Kredietregistratie niet met het Burgerservicenummer mag werken, worden mensen zonder schulden nu soms voor wanbetalers aangezien.