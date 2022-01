Onverwacht stijgt record-inflatie nog verder: is de piek nu echt bereikt?

Wanneer de inflatie in Europa nou echt over haar piek heen is? Dat weet niemand. Zeker is wel dat ze in december onverwacht verder is gestegen. Met name hoge energieprijzen maakten het leven opnieuw duurder, blijkt uit cijfers van statistiekbureau Eurostat. Maar ook voor eten en alcohol moesten Europeanen fors meer betalen dan een jaar geleden.

Aanvankelijk werd gedacht centrale bankiers van de Eurostat (ECB) nog dat de prijsstijgingen in november zouden pieken. Maar waar het gemiddelde inflatiecijfer voor de eurozone in november nog op 4,9 procent uitkwam, bedroeg dat in december 5 procent.

Zo’n hoog percentage is sinds de invoering van de euro nog niet voorgekomen. Bovendien hadden analisten juist op een lichte daling gerekend.

Koersen op 2 procent

In Nederland stegen de prijzen met 6,4 procent, tegen 5,9 in november. Dat is berekend volgens een ‘geharmoniseerde’ methode om verschillende EU-landen beter met elkaar te kunnen vergelijken. Volgende week komt het Centraal Bureau voor Statistiek met een berekening die preciezer is afgestemd op Nederland, doorgaans valt het inflatiecijfer daardoor wat lager uit.

De ECB koerst op die ‘geharmoniseerde’ inflatie, en probeert dat getal op termijn rond te 2 procent te drukken met haar beleid. Op dit moment zit de eurozone daar met 5 procent dus fors boven, maar volgens veel economen zal de inflatie vanzelf afnemen.

Zo zouden de energieprijzen komend jaar nog eens net zoveel moeten stijgen als in de afgelopen periode om een even grote bijdrage aan de inflatie te kunnen doen. Zelfs al blijven energieprijzen op dit hoge niveau, wat veel analisten onwaarschijnlijk achten, dan nog zouden ze geen effect hebben op ze de inflatiecijfers van december 2022.

Geluiden bijstellen

Wel houden de prijsstijgingen langer aan dan bestuurders van de ECB eerder inschatten. Inmiddels stellen zij dat geluid wat bij. Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak zei François Villeroy de Galhau, baas van de Franse centrale bank en daarmee bestuurslid van de ECB, dat de piek nu wél bijna in zicht is. In Frankrijk zouden de eerste tekenen daarvan nu in de consumentenprijzen terug te zien zijn, zei hij.

Naast de hoge energieprijzen liep de inflatie de afgelopen maanden ook op door coronaverstoringen in de internationale toeleveringsketens. Stilgelegde fabrieken in Azië en ontregeld containervervoer over zee leiden nog altijd tot tekorten, en dat drijft de prijzen op.

Villeroy de Galhau denkt dat die strubbelingen komend jaar zullen wegebben. Daar gaat de omikronvariant weinig aan veranderen, denkt de centraal bankier. Nieuwe ontregelingen van dat virus zullen ‘relatief mild’ zijn, zo zei hij.

Goede voortekenen

Zijn Nederlandse evenknie, Klaas Knot, zei vorige week nog in deze krant dat nieuwe virusvarianten juist eerder tot méér dan tot minder inflatie zullen leiden. “De vraag naar producten en diensten blijft immers voor een groot deel overeind terwijl er problemen in de aanbodkant zijn. Dan kun je meer inflatie krijgen.”

Ook Knot denkt dat de prijsstijgingen dit jaar vanzelf zullen afnemen, vanwege de vele tijdelijke factoren waaruit die zijn opgebouwd. Maar waar de officiële ECB-raming uitkomt op 1,8 procent voor de jaren ná 2022, denkt Knot dat de eurozone net zo goed boven de 2 procent kan blijven steken.

Goede voortekenen zijn dat de inflatie in Duitsland wat is gedaald (van 6 procent in november naar 5,7 procent in december). In Frankrijk is de inflatie gelijk gebleven in die twee maanden.

Lees ook:

De inflatie zal juist hoog blijven, vermoedt DNB-baas Klaas Knot

DNB-baas Klaas Knot schat de risico’s op hardnekkige inflatie net iets zwaarder in dan de Europese Centrale Bank.