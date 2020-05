Ontslag topman Tata Steel Nederland kan veel banen gaan kosten

De topman van Tata Steel Nederland, Theo Henrar, treedt per eind mei terug. Volgens moederconcern Tata Steel Europe is in onderling overleg besloten tot zijn vertrek. Ingewijden zeggen dat er van goed overleg geen sprake is geweest en spreken over ontslag van de directievoorzitter. Vakbonden vrezen dat dit de opmaat vormt voor een ontslag van duizend man bij de IJmuidense staalfabrikant. De ondernemingsraad laat weten nu ‘per definitie’ niet akkoord te gaan met het verdwijnen van duizend banen in Nederland.

“Het zal duidelijk zijn dat we niet meer zullen meewerken aan de plannen van de de directie van Tata Steel Europe die slechts één doel heeft: de al meer dan twintig jaar verliesgevende activiteiten van Tata Steel in Groot-Brittannië overeind houden”, laat de ondernemingsraad weten. De or noemt het ontslag in deze crisistijd “een onbegrijpelijk en ondoordacht besluit”. Het vertrek van Henrar zal leiden tot een hardere confrontatie tussen de partijen in India, Groot-Brittannië en Nederland, waarschuwt de raad.

Henrar trad 33 jaar geleden in dienst bij het bedrijf, toen nog onder de naam Hoogovens. Hij is sinds 2008 directievoorzitter van de Nederlandse tak van het Indiase Tata Steel. Hij blijft tot het einde van het jaar verbonden aan het bedrijf als adviseur. Er is nog geen opvolger. Ook treedt Henrar per 31 mei terug als verkoopdirecteur.

De raad van commissarissen zegt Tata Steel zeer dringend te hebben ontraden om door te zetten met het voornemen om Henrar weg te sturen. De raad acht ook het moment zeer ongelukkig, zeker nu voor Tata Steel alle ervaring en focus nodig is in het bestrijden van de gevolgen van de coronavirus. “Tata Steel heeft er helaas voor gekozen het dringende advies van de raad van commissarissen naast zich neer te leggen en heeft vervolgens een regeling getroffen met Henrar.”

Bijzonder leiderschap

Henrik Adam, de CEO van Tata Steel Europe, zegt: “Ik wil Theo hartelijk danken voor zijn grote bijdrage aan en betrokkenheid bij het bedrijf. Hij heeft bijzonder leiderschap getoond, ook tijdens moeilijke tijden. En hij heeft bijgedragen aan het pad naar een duurzame toekomst.” Er is geen citaat van Henrar opgenomen in het uitgestuurde persbericht, wat wel gebruikelijk is als iemand afscheid neemt van een bedrijf na zoveel jaren.

Tata Steel is bezig met een reorganisatie van zijn Europese activiteiten, waarbij onder meer arbeidsplaatsen in Nederland moeten verdwijnen. De ondernemingsraad is woedend op de Europese directie. “Zowel de aandeelhouder in India als de Europese leiding van Tata Steel faalt al jaren door niet de problemen op te lossen in het Verenigd Koninkrijk. Miljarden ponden en euro’s hebben de afgelopen jaren Tata Steel UK niet winstgevend kunnen maken. Dat dit besluit vandaag wordt genomen, met een wereldwijde coronacrisis en enorme problemen bij Tata Steel UK, geeft aan dat de leiding van Tata Steel niet meer in staat is zorgvuldige besluiten te nemen”, schrijft de OR in een communiqué.

Boosheid

Vakbond FNV is ‘onthutst’ en vreest voor omvangrijk banenverlies. “De eigenaren van Tata Steel in India willen heel graag IJmuiden inkrimpen, maar Henrar wist ze keer op keer te overtuigen van het grote belang van de vestiging voor Tata Steel en Nederland”, aldus FNV-bestuurder Roel Berghuis. Vakbond CNV reageert ook verbijsterd op het vertrek. “Opperste verbazing dekt amper de lading. Ik voel ook boosheid over het ondoordachte besluit van Tata-Steel om de Nederlandse directeur weg te sturen”, stelt bestuurder Peter Boëseken van CNV Vakmensen.

Boëseken noemt Henrar “een man met het hart op de juiste plek. Hij had altijd oog voor de werknemers in IJmuiden en andere Nederlandse vestigingen. Strikt als het zo moest zijn, maar wel altijd ruimte voor de menselijke maat.” De vakbondsman vindt het apart dat Tata Steel Europe dezelfde lof uit over de Nederlandse baas en hem dan toch de laan uitstuurt. “Je prijst je directeur de hemel in voor al z’n bereikte resultaten met het verzoek om toch maar de deur achter je dicht te trekken; bijzonder gedrag vind ik dat.”

“Dit is een foute beslissing op het verkeerde moment”, zo concludeert de CNV Vakmensen-bestuurder. “Dat zal je door de mensen in IJmuiden niet in dank worden afgenomen.” Dat was direct maandag al te merken. Een deel van het personeel, van de haven en van het spoor, legde direct kort het werk neer na het nieuws, meldde het Noordhollands Dagblad. FNV Metaal verwacht dat de staking zich zal uitbreiden.

Lees ook:

De ophanden zijnde ontslagen bij Tata Steel zijn het gesprek van de dag in IJmuiden

De regio IJmond dreigt haar identiteit te verliezen door aangekondigde massaontslagen bij Tata Steel. De fabriek is de levensader van de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. ‘Staal is meer dan cultuur, het is het leven.’

‘Bedenk eens een wereld zonder staal’

De metaalindustrie scoort hoog in de Vuile 15, hoofdzakelijk Tata Steel. Wel zit het bedrijf vol groene plannen. ‘Het is te makkelijk om alleen maar de industrie te bashen.’