Onrust onder Philipsmedewerkers, nu er wéér een ontslagronde dreigt

Het gaat niet goed met Philips. Maandag maakt het bedrijf bekend hoe het de problemen wil gaan oplossen. Voor enkele duizenden medewerkers belooft het geen leuke dag te worden. Philips zou opnieuw een groot aantal mensen willen ontslaan. Hoeveel medewerkers weg moeten en waar de meeste ontslagen vallen, is nog onbekend. Maar dat Philips met een ingrijpende mededeling komt, is wel duidelijk.

Een van de signalen komt van de vakbonden. Die werden vrijdag door Philips ingelicht dat ze zondag belangrijke informatie krijgen. “Ik houd met alles rekening”, zei Suat Koetloe van vakbond De Unie, nog in afwachting van die informatie. “We willen nu wel weten waar we aan toe zijn.”

Philips had in oktober al een ontslagronde aangekondigd. Toen moesten er vierduizend mensen uit, waarvan achthonderd in Nederland. Het bedrijf liet daarbij al doorschemeren dat meer ontslagen konden volgen. Maar de aantallen die nu in de media circuleren, verrassen Koetloe. Hij verwijst naar het Eindhovens Dagblad, dat vrijdag sprak van ‘enkele duizenden’ ontslagen, waarvan meer dan duizend in Nederland. Philips wil die aantallen niet bevestigen.

Niet gaan zitten wachten

De onrust onder het Philips-personeel neemt toe, zegt Koetloe. Zijn leden maken zich zorgen dat er in de toekomst nog meer ontslagrondes kunnen volgen. “Ze vertellen ons dat ze niet gaan zitten wachten tot ze aan de beurt zijn.”

Als er inderdaad weer een grote ontslagronde volgt, heeft Philips heel wat uit te leggen. Minder mensen betekent ook dat de productie mogelijk afneemt. Koetloe verwacht daarom dat Roy Jakobs, de topman van Philips, maandag ook een nieuwe werkwijze zal aankondigen.

Ook voor beleggers is maandag een spannende dag, zegt ING-analist Marc Hesselink. “De Philips-top zal met een geloofwaardig verhaal moeten komen om beleggers te overtuigen dat de problemen snel voorbij zijn.”

Schuim in apneu-apparaten

Want Philips kampt niet voor niets met dieprode cijfers. De financiële tegenvallers zijn voor een belangrijk deel ontstaan door problemen met apneu-apparaten. Mensen met apneu slapen slecht, omdat ze onrustig ademen. Soms stokt het ademen meer dan tien seconden. Dat leidt tot vermoeidheid en andere gezondheidsklachten. Philips verkoopt wereldwijd verschillende apneu-apparaten die de ademhaling ondersteunen, voornamelijk in de Verenigde Staten. Het bekendste type heet DreamStation.

Om die apparaten is veel te doen. Een groot aantal patiënten zegt ziek te zijn geworden door het gebruik van apneu-apparaten van Philips. De problemen worden veroorzaakt door schuim dat in de apparaten wordt gebruikt. Het kan in kleine deeltjes loskomen. Ook kan sprake zijn van gasvorming. Reparatie van de miljoenen apparaten kost Philips naar schatting 900 miljoen euro.

Daar blijft het niet bij. Patiënten die de apparaten gebruikten, willen ook geld zien. Met name een massaclaim in de Verenigde Staten kan flink in de papieren lopen. Hoeveel Philips moet gaan betalen, is nog niet bekend. “Philips heeft hier ook nog geen geld voor gereserveerd”, zegt Hesselink. Ook patiënten in Europa en Azië zullen mogelijk gecompenseerd moeten worden.

Stak Philips de kop in het zand?

Vanwege de kwaliteitsproblemen kan Philips bovendien nog een boete tegemoet zien van de Amerikaanse overheid. De hoogte daarvan hangt af van de schuldvraag: sinds wanneer wist Philips van de problemen? En heeft het bedrijf snel genoeg actie ondernomen? De laatste tijd verschenen berichten in de pers die doen vermoeden dat Philips jarenlang de kop in het zand heeft gestoken. Als dat bewezen wordt verklaard, zal de Amerikaanse boete hoger uitvallen. Intussen praat Philips ook nog met de Amerikaanse toezichthouder FDA over de voorwaarden waaraan het moet voldoen om weer slaapapneu-apparaten op de markt te mogen brengen.

Analisten rekenen erop dat het medisch technologiebedrijf in het afgelopen jaar minder omzet heeft behaald dan in 2021 en dat dit ook leidt tot een verlies. Behalve de problemen met de slaapapneu-apparaten heeft Philips ook nog altijd last van tekorten aan grondstoffen, chips en andere onderdelen en hoge prijzen voor materialen en energie. De leveringsketen zou zich in de loop van dit jaar moeten stabiliseren, denken de volgers van Philips. Onder meer de heropening van China na jaren van coronabeperkingen draagt daaraan bij.

