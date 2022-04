Onrust bij kledingreus Primark: 240 mensen worden ontslagen en kunnen weer solliciteren

Ingewikkeld is het zonder meer, het organisatiemodel van kledingketen Primark. Het management in de grote budgetwinkels kent maar liefst zes lagen. Van de storemanager, die de scepter zwaait over een vestiging, tot supervisors die een klein team op een bepaalde afdeling aansturen. Bijvoorbeeld bij het inrichten van de winkel of de levering van nieuwe kleding.

Daartussen zitten dus nog vier lagen van managers, die de leiding hebben over een winkelverdieping of -afdeling. Dat kan overzichtelijker, dacht de Ierse keten. En dus verdwijnen twee van de zes lagen uit de organisatie. Maar dan wel op nogal rigoureuze wijze: een groot deel van de lagere leidinggevenden in de twintig Nederlandse winkels wordt boventallig verklaard. Hun 240 banen verdwijnen. Daarvoor komen tweehonderd nieuwe banen terug, waarop zij dan wel weer kunnen solliciteren.

Veel onrust

Het zorgt momenteel voor veel onrust op de werkvloer. “Mensen worden tegen elkaar opgezet”, vindt een van de supervisors. Zij wil, net als twee andere medewerkers, alleen anoniem haar verhaal doen uit angst voor consequenties op de werkvloer. “Voor mij houdt het hiermee eigenlijk op: ik werk parttime, en kan én wil niet fulltime gaan werken. Dat geldt voor meer mensen, bijvoorbeeld als ze kinderen hebben of een opleiding doen. Maar alle functies zijn straks fulltime.”

Een nieuwe baan ergens anders vinden dan maar? “Er zijn best veel banen momenteel, maar ik werk hier al een aantal jaar met leuke collega's. Ik verlies een vast contract; dat is niet zo makkelijk opnieuw te krijgen. En een huis kopen, dat zal de komende jaren dus ook niet gaan.”

De senior department managers, de derde laag van boven, zitten misschien wel in het lastigste parket. Zij kunnen straks alleen op een lagere functie solliciteren. “Ik raak mijn baan dus hoe dan ook kwijt”, vertelt een van hen. “En als ik vervolgens weer word aangenomen, ga ik minder verdienen.”

Ook zij werkt al jaren voor Primark, en ook zij ziet vertrekken als enige optie. “Mijn vertrouwen is geschaad. Als deze plannen doorgaan, kan ik beter op zoek naar een betere werkgever met betere arbeidsvoorwaarden. Dat klinkt emotioneel, maar het is common sense: ik wil niet blijven hangen bij een bedrijf dat zo met mensen omgaat.”

‘Functies verschillen niet’

Linda Vermeulen, bestuurder bij vakbond FNV, maakt zich kwaad over de handelwijze van Primark. “Dit plan moet in de prullenbak. Bij zo’n reorganisatie waarbij iedereen op nieuwe functies moet solliciteren, moet je ook aannemelijk kunnen maken dat die functies wezenlijk verschillen van de oude. Dat proberen ze op papier wel aan te tonen, maar op de vloer blijft het werk gewoon hetzelfde.”

Het is daarbij goed gebruik om ook vakbonden te consulteren. “Maar Primark praat alleen met de bonden die de cao hebben ondertekend.” FNV deed dat niet omdat de bond die cao te mager vindt. “Terwijl wij als grootste vakbond net zo goed leden hebben onder het winkelpersoneel.”

Daar komt nog bij dat er dus ook veertig banen verdwijnen. Dat gaat de hele organisatie raken, verwacht een van de supervisors. “Er is al een personeelstekort, er zijn te weinig mensen om al het werk te doen. Zij krijgen nog meer op hun bord als er minder leidinggevenden zijn.”

Met voorrang solliciteren

Primark benadrukt dat de nieuwe structuur voor veel medewerkers juist ook kansen biedt. “Voor de supervisors geldt dat ze met voorrang mogen solliciteren op de nieuwe functie van teammanager”, legt een woordvoerder uit. “Dit is een promotie ten opzichte van de functie van supervisor, dat blijkt onder andere ook uit het salaris dat een stuk hoger is.”

Een sollicitatieprocedure is volgens haar noodzakelijk. “De functies zijn te verschillend om medewerkers zonder sollicitatie hierop te plaatsen.” De meeste boventallige werknemers kunnen dus wel met voorrang in aanmerking komen voor een nieuwe functie, benadrukt zij. “We zijn in gesprek over een sociaal plan met de vier vakbonden die ook partij zijn bij de cao.”

Vragen die FNV heeft, worden beantwoord; de vakbond is conform de wet van de plannen op de hoogte gebracht, aldus Primark. Maar over de uitwerking spreekt het bedrijf dus alleen met de andere bonden. “De belangen van alle werknemers worden behartigd door de partijen die aan tafel zitten.”

De namen van de supervisor en senior department manager zijn bekend bij de hoofdredactie.

