Online winkelen treft ook Zeeman: tientallen winkels weg

Textielsuper Zeeman blijft geleidelijk winkels sluiten vanwege veranderend winkelgedrag. Over vijf jaar komt de winkelketen waarschijnlijk uit op zo’n 430 winkels. Dat heeft Zeeman-topman Erik van Mares gezegd tegen ANP. Zeeman heeft momenteel nog 502 winkels.

In juni meldde deze krant al dat Zeeman geleidelijk zijn winkelbestand aan het verkleinen is. De kledingketen acht het niet langer noodzakelijk dat er in elke dorpskern een winkel te vinden is, omdat het winkelgedrag van consumenten veranderd is. Mensen winkelen steeds meer online en in de grote steden.

Meeste winkels weg in Noord-Brabant

Tussen 2014 en 2019 heeft Zeeman vooral winkels gesloten in woonplaatsen die tussen de 5000 en 7500 inwoners hebben: bijna 30 procent van de Zeemanwinkels ging daar dicht. In Noord-Brabant verdwenen de meeste winkels. Begin 2014 waren er nog negentig winkels in die provincie, mei dit jaar waren er elf winkels minder.

Zeeman sluit winkels waar de omzet te laag is. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. Vaak gaat het om winkels waarvan het oppervlak te klein is. In principe wordt een winkel pas gesloten als er een huurcontract afloopt. Van gedwongen ontslagen is meestal geen sprake. Zeeman verkleint het winkelbestand geleidelijk zodat het bedrijf goed kan blijven presteren, zegt Zeeman-woordvoerder Caroline Turennout. Ze benadrukt dat er nu geen financiële noodzaak is om winkels te sluiten. “Onze omzet is ook in Nederland het afgelopen jaar weer gegroeid in winkels die langer dan een jaar open zijn. Daarin doen wij het beter dan de concurrentie.”

Het inkrimpen van een keten als Zeeman laat zien dat de Nederlandse detailhandel bezig is met een transformatie, zeiden deskundigen eerder in deze krant. Tot tien jaar terug waren winkelketens vooral bezig met het vergroten van het aantal filialen omdat dit leidde tot inkoopvoordelen. Winkelconcerns namen voor lief dat er winkels waren die niet goed scoorden, omdat ze geen gaten wilden laten vallen in hun winkelnetwerk. De goed draaiende winkels compenseerden voor de slecht presterende filialen. Maar sinds er steeds meer mensen online winkelen en middelgrote steden steeds minder winkelend publiek trekken, is deze strategie eigenlijk geen optie meer.

Zeeman, dat werd opgericht in 1967, breidt het aantal winkels in het buitenland overigens nog altijd uit. Het familiebedrijf heeft meer dan 1300 vestigingen in zeven landen. In totaal werken er 8000 mensen, waarvan ongeveer 3000 in Nederland. Momenteel is het bedrijf vooral in Spanje bezig met expansie.

