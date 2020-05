Ongekende daling in uitgaven geeft economie een optater, werkgelegenheid lijkt te volgen

Voor de Nederlandse economie waren de coronamaatregelen in de laatste twee weken van maart zo desastreus dat het hele eerste kwartaal in de min uitkomt. Vergeleken met een kwartaal eerder is ze met 1,7 procent gekrompen, blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Terwijl januari en februari nog gewoon goed waren voor economische groei.

De kwartaal-op-kwartaal-daling van 1,7 procent is sinds het eerste kwartaal van 2009 niet meer voorgekomen. Daarmee komt een abrupt einde aan de 23 opeenvolgende kwartalen van groei. Bovendien lijkt het krimppercentage een voorproefje van meer economisch onheil. Dat ze op het conto komt van slechts twee weken belooft weinig goeds voor de cijfers die straks los gaan komen over de rest van het jaar.

Er sneuvelen records. Zo zijn Nederlanders in maart liefst 6,7 procent minder gaan uitgeven vergeleken met maart 2019, dat wat in de historie van CBS-metingen nog niet eerder voorkwam. De pijn zit vooral bij de dienstensector. Kappers, theaters, sportscholen, daar ging even een groot slot omheen. Consumenten gaven ook 7,2 procent minder uit aan producten die lang meegaan (duurzame goederen) zoals kleding, schoenen en personenauto’s.

Handelssaldo nog in de plus

Vergeleken met een jaar geleden bleef de export nog wel op hetzelfde niveau, terwijl de import van goederen en diensten iets kromp. Daardoor draagt het handelssaldo toch nog iets bij aan economische groei, schrijft het CBS. Over het hele kwartaal bekeken ging ook de bouwnijverheid er met 3,1 procent op vooruit, voornamelijk door nieuwbouw van gebouwen en infrastructuur.

Ook het Centraal Planbureau meldde donderdag een historische daling vanwege de ‘intelligente lockdown’: die van de het gewerkte aantal uren. Eind maart werden er 13 procent minder uren gedraaid dan aan het begin van die maand, schrijven vier CPB-economen in hun rapport. In april stabiliseerde die forse daling.

Het zijn vooral zelfstandigen die minder gingen werken. Meer dan werknemers zitten zij volgens het CPB in de horeca, detailhandel, vervoer en cultuur. Die sectoren gelden als één van de grootste slachtoffers van de beperkende maatregelen. Ook daalde het aantal gewerkte uren sneller bij vrouwen dan bij mannen. Daardoor neemt het verschil in formele arbeidsparticipatie tussen vrouwen en mannen weer toe, stellen de economen.

Vier scenario's

Het planbureau hield aan het begin van de crisis nog rekening met vier scenario’s, waarbij de hoop was gevestigd op één daarvan: een forse maar korte recessie die Nederland snel achter zich kon laten. Dat scenario ligt inmiddels niet meer op tafel bij CPB-baas Pieter Hasekamp. Het is nu duidelijk dat de beperkende maatregelen daar te lang voor van kracht blijven.

Dat betekent dat de werkloosheid ‘sterk gaat oplopen’, schrijft het CPB. Er zal immers minder vraag zijn naar arbeid. En de overgang van werknemers in krimpende sectoren naar plekken in de arbeidsmarkt waar ze nog wel gewenst zijn, kost ook even tijd. Bovendien hebben ondernemers momenteel weinig vertrouwen in de toekomst. De stemming bij het bedrijfsleven is inmiddels gedaald tot het laagste niveau sinds 2008, het moment waarop het CBS dit is gaan meten.

Daardoor nemen werkgevers minder nieuwe mensen aan, wat het CBS weer terugziet in een recorddaling van het aantal openstaande vacatures in Nederland. Er verdwenen in drie maanden tijd ruim 60.000 vacatures. De sterkste afname tot nu toe werd gemeten tijdens de financiële crisis. In het vierde kwartaal van 2008 nam het aantal openstaande vacatures met 49.000 af.

Het goede nieuws: vooralsnog constateren de economen nog geen sterke daling in de werkzame beroepsbevolking. Nederland werkt dan wel minder uren, maar van baanverlies is nu nog beperkt sprake. Dat komt grotendeels door overheidssteun. Het CPB berekent dat 114.000 bedrijven een loonkostensubsidie hebben aangevraagd voor het personeel. Daarbij maken nog eens 350.000 zelfstandigen gebruik van een overbruggingsregeling (TOZO). Dat telt fors op: de werkgelegenheid van ruim één op de vijf werkende Nederlanders wordt financieel in de lucht gehouden door de overheid.

