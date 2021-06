Ondernemers op Kos zijn wanhoop nabij: ‘Ik ben bang dat veel zaken definitief dichtgaan’

Achter de toonbank van broodjeszaak Active grijpt eigenaar Nikos Fournaris (55) naar zijn telefoon. Hij opent berichtenapp Facebook Messenger. “Kijk. Rob, Peter, Inge, Corrie ... allemaal Nederlanders die zeggen dat ze zo graag hadden willen komen”, zegt hij met een bedrukt gezicht. “En dan zijn er de Britten: Beverley, Stewart, Russell, Dianne ... ‘We komen in september’, schrijven ze.”

Voor de hoofdstad van het Griekse eiland Kos is het vakantieseizoen van 2021 na het al desastreuze jaar 2020 nog rampzaliger begonnen. Eind mei, nog geen twee weken na opening, veranderde de Nederlandse overheid het reisadvies voor de regio waartoe Kos behoort alweer van geel (reizen toegestaan, maar let op) in oranje (alleen noodzakelijke reizen). Reisorganisaties annuleerden daarom alle pakketreizen. Tot vandaag.

Normaal waren al die tafeltjes vol

Nederland zet Kos en andere Zuid-Egeïsche eilanden weer op geel, maar de plotselinge code oranje sinds eind vorige maand voor dit deel van Griekenland heeft er wel ingehakt bij hotels en winkels. De Britten mogen nog steeds niet komen. Het Verenigd Koninkrijk houdt de Griekse eilanden, waaronder dus Kos, vooralsnog op oranje.

En dat zijn precies de twee markten waarop Kos-Stad volledig draait. “Normaal had ik al die tafeltjes vol, rond lunchtijd”, zegt Fournaris, terwijl hij schijfjes ei op een broodje legt en even naar buiten wijst. Zijn moeder Maria is ook even langsgekomen, om te helpen. “En nu? Je ziet het.” Er zit niemand.

Fournaris’ zaak ligt midden in de toeristische winkelstraat. De tassen en souvenirs op de stellages buiten blijven vrijwel onaangeraakt deze middag. Bij Takis, buurman van Fournaris, liggen de huurfietsen allemaal aan de ketting. Vorig jaar kelderde de omzet van Fournaris met 80 procent ten opzichte van topjaar 2019. Van de staat heeft hij twee keer steun gekregen: één keer duizend euro, een andere keer 700 euro. Ondernemers hebben ook recht op huurkorting, maar omdat hij zelf het pand van de broodjeszaak bezit, heeft hij daar niets aan.

Touroperators betalen in de regel pas na twee maanden uit

Eerder deze maand keurde de Europese Commissie een nieuw steunpakket van de Griekse regering ter waarde van 800 miljoen euro goed, alleen bedoeld voor de toeristische sector. De totale hotelbranche op Kos zag vorig jaar de omzet met 70 procent dalen. Een op de vijf hotels is nu open, zegt Konstantina Svinou (45), voorzitter van de vereniging van hoteliers op Kos. Voor augustus en daarna loopt het aantal boekingen redelijk, juli wordt last-minute en de rest van juni extreem last-minute, nu Kos weer teruggaat naar code geel.

Maar behalve het lage niveau van inkomsten, speelt ook het moment waarop ze die op hun rekening krijgen de hotels parten. Verreweg de meeste toeristen boeken via touroperators, en die betalen in de regel pas twee maanden na verblijf uit. “De vroegboekingen zijn een uitzondering, die krijgen we wel vooruit betaald. Maar ja, die waren er dit jaar niet, omdat niemand in december wist hoe corona zich zou ontwikkelen.”

Lege winkelstraten op Kos. Normaal gesproken dringen rond deze tijd de toeristen zich tussen de shirts, tassen en hoeden. Beeld Thijs Kettenis

Gevolg: hotels zitten zonder werkkapitaal. De Griekse regering springt bij, maar vooral in de vorm van leningen. Die moeten wel worden terugbetaald. Svinou: “Daar zijn we komende jaren mee bezig. Dus zelfs als alles weer normaal wordt en de boekingen flink aantrekken, verwachten we pas in 2025 weer op een normale winstgevendheid te zitten. Dit jaar is er opnieuw een waarin de meesten van ons alleen maar bezig zijn met overleven.”

Veel zaken gaan definitief dicht

Broodjeszaakeigenaar Fournaris begrijpt er niets van: “Er zijn hier nauwelijks besmettingen, en het grootste deel van het eiland is al gevaccineerd. Dus toeristen kunnen komen, het is veilig hier. En als het niet snel drukker wordt, ben ik bang ik dat veel van de zaken om mij heen definitief dichtgaan.”

Svinou vertelt op het terras van een van haar twee hotels waarom de stad zo verzot is op Nederlanders. Enthousiast: “Jullie vinden het leuk om erop uit te trekken, om her en der een drankje te nuttigen en dan wat te eten, een ijsje te kopen. Op de fiets!” Haar terras grenst aan een van de vele fietspaden – een rariteit in Griekenland, maar Kos-Stad ligt er vol mee.

Bovendien is de Nederlandse vakantieganger Kos bovengemiddeld trouw. Jaar in jaar uit keren ze terug. “Nederlanders voelen echt als vrienden in plaats van als gasten. Engelsen en Duitse toeristen zijn er op Kos meer, maar vooral die laatsten boeken all-inclusive en komen hun resort buiten de stad misschien één keer af voor een diner buiten de deur.”

