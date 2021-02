Ondernemers mogen bijna twintig keer meer om de Cubaanse economie leven in te blazen

Cuba vergroot de mogelijkheden voor zelfstandig ondernemerschap. Het communistische eiland gaat veel meer activiteiten openstellen voor private partijen. Cuba verkeert in een diepe crisis door Amerikaanse sancties en de coronapandemie, en hoopt zo de economie te stimuleren.

De hervorming is “een belangrijke stap op weg naar meer werkgelegenheid”, zei minister van economie Alejandro Gil op Twitter. Meer dan 600.000 Cubanen werken momenteel in de privésector, oftewel een krappe 15 procent van de beroepsbevolking. Ze verhuren bijvoorbeeld kamers aan toeristen, rijden op de taxi of werken in de horeca.

Es muy importante el incremento del empleo en el sector productivo, sin afectar la productividad del trabajo. Más empleo con más productividad, es clave para el crecimiento económico. Nos movemos en la dirección correcta. #SomosCuba @MEP_CUBA #CubaViva pic.twitter.com/kooiaZ3Wgv — Alejandro Gil Fernández (@AlejandroGilF) 8 februari 2021

Tot dusver waren 127 activiteiten toegestaan voor private ondernemers. Nu worden dat er 2000. De precieze lijst moet nog worden gepubliceerd. Er blijven uitzonderingen: strategische sectoren zoals de media, gezondheid en defensie zijn voorbehouden aan de staat. De versoepeling werd vrijdag goedgekeurd in de ministerraad en in het weekend aangekondigd.

“Dit is een enorme en historische stap”, zegt ondernemer Oniel Diaz tegen persbureau AFP. Zijn bureau Auge adviseert zo’n vijftig Cubaanse particuliere ondernemers.

Vasthoudendheid

Oniel Diaz prijst de vasthoudendheid van privé-ondernemers, die jarenlang hebben volgehouden. “Ondanks het tekort aan grondstoffen, de gebrekkige regelgeving en de economische sancties.” Hij hoopt dat het nieuwe scenario voor “een exponentiële vermenigvuldiging van mogelijkheden zorgt”, zodat ondernemers een steeds belangrijkere rol spelen in de nationale economie.

De socialistische revolutie onder leiding van Fidel Castro in 1959 leidde tot een golf van nationalisaties en de controle van de staat over de hele Cubaanse economie. In de jaren negentig begon de overheid voorzichtig met de openstelling van de particuliere sector. De toenadering tussen Cuba en de Verenigde Staten, onder president Barack Obama, versnelde dat proces.

Nieuwe sancties

Maar president Donald Trump stelde nieuwe sancties in tegen Cuba, en verwees daarbij naar de slechte mensenrechtensituatie. Vorige maand nog plaatste Trump Cuba weer op de lijst van landen die terrorisme steunen. Obama had het land daar juist vanaf gehaald.

De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel zegt nu dat de versoepelingen voor de private sector noodzakelijk zijn, omdat die hard wordt getroffen door de Amerikaanse sancties en de pandemie. Door corona is de Cubaanse economie vorig jaar met 11 procent gedaald. Vooral het wegvallende toerisme heeft het eiland geraakt, omdat er minder buitenlandse valuta binnenkomen.

Toeristen-peso afgeschaft

Cuba is bezig meer hervormingen door te voeren. Sinds 1 januari is bijvoorbeeld de toeristen-peso afgeschaft, die naast de gewone peso bestond. Ook krijgen staatsbedrijven meer autonomie en minder subsidie. Economen waarschuwen dat dit de inflatie opstuwt. Rijst, vlees en eieren, gas - het zal allemaal duurder worden.

