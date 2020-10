Ondernemers in crisistijd: Bij Taxi Zwart staan te veel wagens te niksen

Hoe groter een taxi, hoe beter je op anderhalve meter kunt zitten. Wat dat betreft zitten we goed in het taxibusje van Jet Bijwaard, al negen jaar chauffeuse, waarvan zes jaar hier bij Taxi Zwart in Heiloo. Bijwaard is dol op haar werk: “Het is ontzettend afwisselend. Je weet nooit wat de dag gaat brengen en je komt door het hele land.” Op de vraag of je van autorijden of van mensen moet houden om dit beroep te doen, antwoordt ze zonder na­denken: “Van allebei”.

Vandaag voert de rit naar Heemskerk, waar de rolstoelbus drie mensen moet oppikken. Twee met een rolstoel en één met een rollator. Een hele klus, want Bijwaard moet erop toezien dat haar klanten, vaak ouderen en zieken, een mondkapje dragen. En zit de rolstoel wel goed vast? Mooi, dan kunnen we gaan, op weg naar de dagbesteding. “Vooral van deze vaste ritten moeten we het in deze tijden hebben”, weet Bijwaard. “En ziekenhuisritten. Mensen die naar de dialyse moeten of patiënten die voor een bestraling komen.”

Uit de running

Los van die zogenaamde contract­ritten en de echt urgente tochtjes, is het onzeker wie er tegenwoordig met de taxi gaat. Vooral veel oudere en kwetsbare klanten blijven voor de zekerheid thuis. “Als Rutte een persconferentie op televisie heeft gehouden, merk ik meteen dat het rustiger is”, vertelt Bijwaard. “Dan zijn mensen toch weer wat banger geworden.”

Het gevolg voor Taxi Zwart B.V. is dat van de 45 auto’s die het bedrijf normaal gesproken op de weg heeft, nu een stuk of twintig op de parkeer­plaats van de thuisbasis staan te niksen. Ze zijn bewust helemaal van de weg gehaald, zodat de verzekering even niet hoeft te worden betaald – een dure post, zeker omdat de premie de afgelopen jaren is verdubbeld. Sinds dat nare virus ook de economie kwam verzieken, zag mede-­eigenaar Marc Paauw het aantal ritten dalen van vijf- tot zeshonderd per dag vóór corona naar nog maar zo’n tweehonderd per dag nu. “Dan gaat het hard. Je merkt dat de angst regeert. Begrijpelijk, wij vervoeren de doelgroep die het meeste risico loopt. Meerdere klanten van ons zijn aan het virus over­leden.”

Om toch veilig leerlingen naar school te kunnen brengen, of dat ­oudere echtpaar naar de bridgeclub, is meer ruimte nodig dan voorheen. Dat betekent meer chauffeurs en voertuigen voor hetzelfde aantal ­ritten. Daar staat de fors gereduceerde vraag naar taxi’s tegenover. “Dat is dan misschien het enige ‘voordeel’ van corona; dat de aanvankelijke schaarste aan chauffeurs nu is ­verdampt.”

Hand op de knip

Paauw heeft geen taxirijders ­hoeven ontslaan, maar de centralist moet de ritten nu wel plannen met tientallen chauffeurs minder. Van de honderd bestuurders die het Noord-Hollandse bedrijf in dienst had, zijn er nog zestig over. “Het gaat om contracten die we normaal gesproken zouden verlengen. Dat kunnen we nu dus niet doen.”

Jet Bijwaard is blij dat ze in vaste dienst is. Als ze collega’s om zich heen ziet, zelfstandigen die vaak eindeloos achter het stuur zitten te wachten op ritten die maar niet komen, dan heeft zij het nog niet zo slecht getroffen. “Al is het ook bij ons veel minder geworden. Het veerde weer iets op, maar nu de horeca weer eerder op slot moet, gaat dat klanten kosten. Vrijgezellenuitjes van groepen die een taxibusje huren, dat staat weer op een laag pitje. En wat dacht je van de Schiphol­ritten?”

We zijn er. Bijwaard gespt de rolstoelen en rollators los en neemt afscheid van haar klanten. Daar is niks aan veranderd. “Ik heb nog net zo veel lol in mijn werk als daarvoor. Het is vooral lastiger voor de baas.” Die durft achter zijn bureau in Heiloo ook niet te zeggen wat de toekomst brengt – hij kán dat ook niet zeggen. “We houden voorlopig de hand op de knip”, zegt Paauw. “Wie hoorde ik dat laatst zo mooi zeggen? ‘Het is sturen in de mist’. Zo is het voor ons ook, bijna letterlijk.”

