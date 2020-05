Ondernemen in coronatijd, hoe pak je dat aan?

‘Ik gooi de handdoek niet snel in de ring’

Het zal je maar gebeuren. Koop je een bloemenzaak, word je twee maanden later overvallen door de coronacrisis. Het overkwam Bas de Groot, in ­Beverwijk beter bekend als Bas Bloem. Hij bezorgt ook bloemen bij bruiloften, feesten en uitvaarten. De eerste twee weken van de crisis zakte zijn omzet met ongeveer 60 procent. “Feesten en bruiloften gingen allemaal niet door. De telefoon ging continu. Bijna ieder belletje ging over de annulering van een bestelling”, vertelt hij. “Dat was wel even slikken.”

De Groot heeft twaalf personeelsleden in dienst. Na de eerste weken had hij overheidssteun aangevraagd om de financiële klap op te vangen, maar zag toen weer een stijging in de omzet. “Ik kreeg meer telefonische bestellingen van grote bedrijven die hun personeel een bloemetje cadeau wilden doen”, vertelt hij. “Ook komen er veel vaste klanten langs in de winkel om een bloemetje te halen voor een familielid. Dat deden zij ook voor mij. Dat waardeer ik ontzettend.”

Vanwege de omzetgroei heeft De Groot zijn aanvraag voor steun weer geannuleerd, omdat hij verwacht de coronatijd wel door te komen. “De situatie doet een beroep op mijn creativiteit. Ik probeer te kijken welke mogelijkheden er zijn om alsnog mijn bloemen te verkopen”, legt hij uit. Zo begon hij met het maken van een nieuwe pagina op zijn website, waarop klanten makkelijk boeketten kunnen samenstellen en bestellen. “Ook krijgen klanten bij telefonisch bestellen meteen een betaalverzoek via WhatsApp. Zo probeer ik de verkoop laagdrempelig te maken. En dat lijkt te werken.”

Mocht het toch slecht aflopen met Bas Bloem, dan wil hij er in ­ieder geval alles aan gedaan hebben om zijn onderneming te redden. “Ik ben een echte ondernemer. De handdoek in de ring gooien zal ik sowieso niet snel doen. Mocht het toch gebeuren: dan wil ik mijzelf nog in de spiegel aan kunnen kijken en met zekerheid zeggen dat ik alles uit de kast heb gehaald.”

‘Voor boodschappen kom ik nu geld te kort’

Mirjam Meeuwisz (54) heeft zich nog geen half jaar geleden ingeschreven als zelfstandig nagelstyliste bij de Kamer van Koophandel. “Nieuwe glitterlak, nieuwe drooglampen en acrylsets, al mijn spaargeld is opgegaan aan spullen voor mijn nieuwe nagelsalon.” Vanwege het coronavirus moest ze van de ene op de andere dag stoppen met werken. Een maand kon ze zich redden met haar financiële buffer. “Nu loop ik bij de voedselbank.”

“Ik kan de vaste lasten van mij en mijn 17-jarige zoon nog wel betalen, maar voor boodschappen kom ik nu tekort”, zegt ze. Ze wilde aanvankelijk geen hulp vragen. “Ik heb zelf vrijwilligerswerk gedaan bij de voedselbank, het is heel raar om ineens aan de andere kant te staan en je hand op te houden. Nu weet ik hoe het is om te moeten kiezen tussen je huur betalen of eten kopen. Dat maak je liever niet mee.” Ze heeft ook een uitkering aangevraagd. Voor Meeuwisz is het een hele opluchting dat het kabinet deze week aankondigde dat ze vanaf volgende week weer aan de slag mag. “De telefoon staat sinds de persconferentie roodgloeiend. Klanten willen graag hun nagels weer laten doen. En dus staat mijn agenda voor volgende week al vol met afspraken. Dinsdag ontvangt ze de eerste klanten in haar thuisstudio. “Ik ben niet bang om weer te beginnen, wel voorzichtig”, zegt ze. En dus verplicht ze al haar klanten om een mondkapje te dragen.

Voor deze crisis werkte ze ook achter de bar in een club in Soest. Dat inkomen viel ook weg. “Daar kan ik misschien vanaf september weer aan de slag”, vertelt ze. “Eindelijk heb ik weer een beetje perspectief”, zegt ze over de situatie. Over de toekomst is ze optimistisch: “Ik denk dat alles uiteindelijk weer teruggaat naar hoe het was, de vraag is alleen hoe lang dat nog duurt.”

‘Voorheen liep je even naar een collega voor overleg, nu plan je een belafspraak’

In het normaal zo drukke en levendige hart van Den Haag, staat het lege kantoorpand van luchtvaartconsultant To70. Ook zij hebben hun normale werkwijze flink moeten veranderen. Sinds de uitbraak van het coronavirus werkt het personeel vanuit huis en iets minder dan de helft van de projecten is stilgelegd. “Iedereen kan gelukkig nog thuis aan het werk, omdat wij zo veel mogelijk werkzaamheden hebben verdeeld over het personeel”, vertelt directeur Ruud Ummels.

To70 heeft in totaal honderd medewerkers, waarvan veertig in Nederland. Zij voeren capaciteitsstudies uit, ontwerpen vliegroutes of zoeken naar hinderbeperkende maatregelen voor omwonenden van luchthavens. “Wij worden op projectbasis ingehuurd door luchthavens, vliegtuigmaatschappijen maar ook omwonenden.”

De meeste medewerkers bij To70 hebben een technische studie afgerond in de lucht- en ruimtevaart. “Een aantal van onze werknemers werkt ook als piloot of als luchtverkeersleider. Iedereen heeft een andere specialisatie, maar uiteindelijk dezelfde passie: de luchtvaart.” Werktijdverkorting heeft de directie niet aangevraagd. “Wij hebben nog een buffer. Wel hebben wij besloten om binnenkort de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid aan te vragen.”

Wanneer To70 weer nieuwe opdrachten krijgt, is onduidelijk. “Wij zijn afhankelijk van de luchtvaartsector. Het herstel van de luchtvaart kan nog jaren duren”, vertelt hij. “Tegelijkertijd denk ik dat deze crisis ervoor zorgt dat mensen meer beseffen wat voor effect de luchtvaart heeft op het milieu en de luchtkwaliteit. En omdat wij ons ook bezighouden met klimaatvriendelijk vliegen ligt daar misschien een rol voor To70.”

Ummels merkt dat het thuiswerken de medewerkers soms zwaar valt. De directeur ziet ook dat de productiviteit minder is geworden. “Bij onderzoek moet veel worden overlegd. Voorheen liep je even naar je collega, terwijl je nu een belafspraak moet inplannen om een antwoord te krijgen. Het samenwerken gaat moeizaam door het beperkte contact en iedereen mist het sociale aspect van het werk.”

Er is extra zorg voor collega’s die alleen wonen in een klein appartement. “Dan komen de muren wel op je af. Daarom proberen we met het hele bedrijf te videobellen tijdens de vrijdagmiddagborrels en de ochtendkoffie. Dat bevalt iedereen goed en is erg gezellig.”

Lees ook:

Ondernemen in crisistijd, hoe doe je dat?

Een strandtenthouder, een modezaak, een fysiotherapeut en een fiscaal dienstverlener vertellen over hoe zij ondernemen tijdens crisistijd. Dat verkeert nogal. De winkel is al failliet, de fiscalist merkt er weinig van.

Voor het EK voetbal werd deze tentenbouwer afgebeld, maar de opblaasbare ziekenhuizen zijn hard nodig

Geen Olympische Spelen, geen EK voetbal, het schrappen van grote evenementen wereldwijd hakt er flink in bij tentenbouwer Losberger De Boer. Maar de anderhalvemetereconomie biedt ook kansen. Denk aan een opblaasbaar ziekenhuis.