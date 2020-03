Onder schooltijd een bedrijfje opzetten

Het sporttenue voor de gymles op school mag dan wel verplicht zijn, dat weerhoudt scholieren van het Markland College in Zevenbergen er niet van iets anders te bedenken. “De ouders vinden het huidige tenue prijzig, de stof is niet zweetbestendig en meisjes vinden het broekje vervelend zitten. Dat kunnen wij wel beter, dachten we.” De zeventienjarige Sebas haalt een blauw sportshirt uit zijn tas. “Deze heeft een rugnummer en naam, veel leuker dan nu.”

Sebas van der Stel zit in de vijfde klas van de havo van het Markland College, een van de 79 middelbare scholen waar Vecon, de vereniging van leraren in de verschillende economische vakken, het traject ondernemen aanbieden. Hij startte met vier klasgenoten een bedrijfje in sportkleding.

Vrijheid in onderwijs

Met hun vrijwillige deelname aan het traject van de Vecon Business School (VBS), worden ze door hun eigen economiedocent Richard Reniers en ondernemer Joost van Rooij klaargestoomd voor het vak.

Leerlingen die in aanmerking komen voor dit extra programma, zitten in de bovenbouw en volgen het vak bedrijfseconomie. Ondernemerschap aanbieden is nodig, vindt VBS-coördinator Jeannet Hommel. “De overheid had besloten dat boekhouden niet in het voortgezet onderwijs past. Het zou te beroepsgericht zijn. Zo’n besluit zorgt ervoor dat wie straks begint aan de opleiding bedrijfseconomie, een flinke achterstand heeft.”

Met een extra blokuur per week halen de Zevenbergse deelnemers met de lessen bedrijfseconomie van de Vecon Business School die achterstand in. Ze doorlopen alle stappen in het starten van een bedrijf: van een marketingplan opstellen tot aandelen verkopen. Economiedocent Reniers is vrij in het indelen van het curriculum, dat was even zoeken. “Ik startte met dertig deelnemers uit vier havo. Zelfstandig werken bleek niet zo geschikt voor deze scholieren. Met vijfdeklassers lukt dat beter.”

De organisatie van VBS bemoeit zich bewust niet met de inhoud. Hommel: “Er zijn docenten die niks hebben met boekhouden, of met het begeleiden van een onderneming. Als we een vast programma opstellen, verliezen ze de vrijheid om onderwijs op maat te bieden.” Met de hulp van Joost van Rooij komen de jonge ondernemers een heel eind. Van Rooij adviseert ondernemers in het mkb, maar levert de donderdagmiddag in om zijn expertise in te zetten op het Markland College.

Adviseren op basis van werkervaring

“Het is een wisselwerking met de leerlingen. Ik adviseer op basis van werkervaring: wat ik al weet. Maar ik leer ook van de leerlingen, juist omdat ze niks weten. Als je niet weet waar de grens ligt, durf je verder te denken”, vertelt Van Rooij. Dan loop je soms tegen een muur op. Zo staat de directeur van de school niet open voor een samenwerking met het bedrijf van de leerlingen, omdat er een contract is met de leverancier van sportkledij.

Toch zetten de scholieren door. Ze willen nu sportkleding leveren voor het jaarlijkse voetbaltoernooi waarbij docenten het opnemen tegen de examenklassen. “Hey Tim, hoe is het met mijn shirt?” Docent Reniers zet druk achter de scholieren, ook hij is daarbij gebaat. Het voetbaltoernooi staat over een maand op de planning. Dan is zo’n shirt met naam en rugnummer een leuk extraatje.

De jonge ondernemers hebben wat anders aan hun hoofd. “We beloven onze klanten een totaalprijs van 10 euro, maar het logo drukken blijkt duurder dan het shirt zelf. Volgens de berekening gaat de eindprijs met zeker 7 euro omhoog. Zie dat maar uit te leggen.” De bel gaat, maar de scholieren geven geen kik. Ze storten zich nog een uur in bedrijvigheid.

Michelle Kersten (14) heeft eigen kledinglijn Voor de 14-jarige Michelle Kersten uit het Limburgse Sevenum is skiën het allerleukste. Ook was het haar wens om een kledinglijn op te zetten. Toen ze in het tweede jaar gymnasium moest kiezen tussen het vak economie of ondernemen, wist ze het. Ze bracht haar ambities samen en startte haar eigen bedrijfje iSnowpro. Deze webshop in skitruien maakte ze op eigen houtje: “De site heb ik zelf gebouwd. Daar kreeg ik geen les in, maar ik probeerde zelf wat uit, klikte een beetje door. Werd het te ingewikkeld, dan keek ik filmpjes met uitleg.” Hoe maakt Michelle de kleding? “Ik koop de trui in bij een leverancier. Vervolgens zet ik er het logo op met de drukpers, gekregen van de drukker uit het dorp. De trui gaat daarna naar oma. Ze stikt de labels en de maat erin, dat vindt ze hartstikke leuk. Haar coach helpt met de handel. “Hij heeft een grote winkel waar ik een weekend de kleding mocht presenteren en verkopen. Hartstikke spannend: in mensen aanspreken was ik nooit zo goed. Nu spreek ik via school regelmatig ondernemers. Jeroen Adriaans (oprichter van Bamigo) heeft me bijvoorbeeld geholpen met de cookie- en privacywet.” Haar familie helpt ook. “Mijn ouders hebben geld voorgeschoten zodat ik kon beginnen. Dat heb ik al terug kunnen betalen want het gaat goed met de bestellingen.” Per week worden er gemiddeld tien bestellingen geplaatst. “Reclame maak ik via Instagram, door zelf foto’s van de kleding te posten en door influencers te benaderen. Ik krijg niet altijd reactie, maar het is wel gelukt dat twee Franse snowboarders filmpjes plaatsen waarbij ze mijn truien dragen. “Na schooltijd ben ik dagelijks een uur bezig met het bellen van bedrijven, maken van Instagramposts en het afhandelen van een bestelling. Soms ben ik er even klaar mee. Zit ik ’s avonds in mijn vrije tijd nog alles te regelen terwijl ik de dag erna drie toetsen moet maken. Het lukt wel: ik zit nu in de derde klas van het gymnasium en sta gemiddeld voor alles een acht. In de zomer is het rustiger, dan koopt niemand skikleding. In die periode pluk ik tomaten. De webshop wil ik uitbreiden met jassen. Later wil ik studeren in New York – zo’n mooie stad – of skilerares worden.”

Michelle Kersten (14) in de sneeuw, eigenaar en oprichter van iSnowpro, bedrijfje in skikleding (truien)

Lees ook:

Amper achttien en al een eigen zaak

Waarom zou je als tiener een eigen bedrijf starten terwijl je nog zoveel andere leuke dingen kunt doen?