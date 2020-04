Onder druk van dalende omzet komt ‘het nieuwe normaal’ ineens op gang

Ineens vertaalt ‘het nieuwe normaal’ zich van een concept in het hoofd van premier Rutte naar de daadwerkelijke winkelstraat. Grote winkelketens, kleine snuisterijenzaakjes en alles ertussenin hebben de laatste zes weken kunnen nadenken over hoe ze kunnen overleven binnen de grenzen van een anderhalvemetereconomie. In de praktijk komt dat neer op veel handgel, bezoekerslimieten en speciale looproutes. Maar dan blijkt er ook best veel mogelijk.

Daarom heropent modehuis C&A vrijdag al haar filialen, evenals concurrent WE fashion. Bijenkorf, Ikea en parfumerieketen Douglas deden dat onlangs ook al. Primark en H&M laten via woordvoerders weten hard te werken om ook snel weer kleren te kunnen verkopen, al is bij die twee nog niet duidelijk wanneer precies.

Vakantiegangers in eigen land

Heel zachtjes aan is er sinds eind deze week ook meer ruimte voor recreatie. Na een proef met elf vestigingen besluit hotelketen Fletcher Hotels de overige honderd nu ook weer toegankelijk te maken. Inclusief de restaurants, al zijn die alleen voor hotelgasten bestemd. Wel bedroeg de bezettingsgraad van de elf hotels tijdens de weekendproef slechts 40 procent. “We hadden er nog niet heel hard aan getrokken”, zei topman Rob Hermans daarover. Zijn sector verwacht de komende maanden veel vakantiegangers in eigen land nu haast niemand meer iets over de grens te zoeken heeft.

Dat is ook de reden dat reisorganisatie Corendon sinds woensdag samenwerkt met Europarcs om Nederlanders met een geannuleerde buitenlandreis alsnog een plek te geven in een van de binnenlandse vakantieparken. Camping Bakkum in Noord-Holland is ook weer open voor iedereen die kiest voor een accommodatie met eigen sanitair, en vanaf maandag geldt dat ook voor zustercampings De Lakens en Geversduin.

Al deze bedrijven hebben gemeen dat ze nooit dicht hóéfden. In tegenstelling tot restaurants en cafés kozen hotels en winkels daar zelf voor. Om de gezondheid van hun personeel en klanten veilig te stellen, en omdat die laatste groep toch niet kwam opdagen, zegt Paul te Grotenhuis van branchevereniging InRetail. “Half maart kwam die omslag razendsnel na de dringende boodschap van Rutte om echt zo veel mogelijk thuis te blijven. Alleen voor de supermarkt en het uitlaten van de hond mocht je de deur uit.” Je staat als personeel dan simpelweg voor niets in de winkel, merkt hij op.

Een lege winkelstraat in Haarlem, met een poster die mensen tot veilige afstand maant. Beeld ANP

Pasen als lakmoesproef

Inmiddels is ‘de paniekpiek er een beetje af’ bij het publiek. En veel winkels zitten enorm om omzet te springen na een dramatische periode van coronamaatregelen. “Daarnaast merk je gewoon: consumenten willen heel graag weer winkelen.” Het Paasweekend diende daarbij als een soort lakmoesproef. Winkelondernemers keken toen gespannen naar de tuincentra en woonboulevards. Bewezen zij dat het mogelijk is om de klantenstromen te kanaliseren? “Dat ging eigenlijk zo goed dat je nu heel veel andere ketens open ziet gaan”, zegt Te Grotenhuis.

InRetail vindt dat premier Rutte, in opvolging van die eerste persconferentie op 17 maart, nu een nieuw geluid moet afgeven. Te Grotenhuis: “Namelijk dat winkelen gewoon veilig is. Dat mensen daar niet bang voor hoeven zijn, mits iedereen zich aan de regels houdt.” Zelfs de krappe drogisterij en boekenwinkel waar hij zelf weleens komt, hebben creatieve manieren bedacht om bezoekers zo min mogelijk met elkaar in aanraking te laten komen, zegt hij.

Misschien gaat het nu wel goed met afstand bewaren, juist omdat mensen nog wat voorzichtig zijn en niet onnodig van huis gaan. Maar is dat ook nog zo als het kabinet oproept om allemaal weer langs kledingrekken te slenteren? Onderzoeksbureau Locatus stelt van wel. De meeste winkelstraten zijn breed genoeg om zelfs bij drukte aan de anderhalvemetereis te blijven voldoen. Van de 130 onderzochte straten zouden er 16 overigens wel te krap worden, waaronder in het centrum van Zwolle, Enschede en Den Haag.

Kledingbranche lijdt grootste omzetverlies sinds 2005 Binnen de detailhandel pakte de coronacrisis in maart totaal verschillend uit. Schoenenwinkels en kledingzaken zagen hun omzet in die maand beide met zo’n 40 procent terugvallen vergeleken met een jaar terug. Doe-het-zelfzaken en drogisterijen deden juist uitstekend zaken, en met alle hamsteraars aan het begin van de crisis geldt dat ook voor supermarkten. Per saldo kwam de hele detailhandel qua omzet 3,5 procent hoger uit dan een jaar geleden, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Lees ook:

Kritiek op versoepeling economische boven sociale maatregelen in België

Gisteravond laat maakte de Belgische noodregering bekend hoe ze het land uit de Corona-lockdown wil halen. Op 11 mei gaan alle winkels open, de horeca blijft tot zeker 8 juni dicht.