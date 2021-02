Ondanks rode cijfers voorziet Schiphol al enig herstel. Maar: ‘Pas na 2023 vliegen we weer als voorheen’

Ook Schiphol beleefde een “buitengewoon bijzonder jaar”, om met topman Dick Benschop te spreken. De coronacrisis, met ruim 54 procent minder vluchten en zelfs 71 procent minder passagiers, heeft de Royal Schiphol Group het afgelopen jaar een verlies van 563 miljoen euro opgeleverd.

In 2019 werd nog 355 miljoen winst gemaakt. Dat jaar zat Schiphol dicht tegen het maximum van 500.000 vliegbewegingen aan en reisden er bijna 72 miljoen passagiers via de nationale luchthaven. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 21 miljoen. Eindhoven en Rotterdam-Den Haag, die ook onder de Schiphol Group vallen, verloren verhoudingsgewijs ongeveer evenveel passagiers.

Drastisch ingegrepen

De Schiphol Group kreeg afgelopen jaar 112 miljoen euro uit de NOW-regeling, bedoeld voor doorbetaling van salarissen. Meer overheidssteun heeft het bedrijf niet gevraagd, zei Benschop, en dus ook niet gekregen.

Ondanks die NOW-steun ging de krimp ten koste van 900 van de 3300 vaste banen die de luchthavens van de groep begin 2020 nog hadden. “We hebben drastisch ingegrepen”, zei Benschop, “om te voorkomen dat we later nogmaals zouden moeten snijden.” Van de mensen die hun baan kwijtraakten, maakte 80 procent gebruik van een regeling voor vrijwillig vertrek.

De Schiphol-directie rekent op herstel in de loop van dit jaar. Maar Benschop houdt nog wel een slag om de arm: hij hoopt dit jaar tussen de 27 en 37 miljoen passagiers uit te komen. Pas ergens tussen 2023 en 2025 verwacht de luchthaven terug te zijn op de passagiersaantallen van voor de coronacrisis.

Lelystad controversieel

Bij dat herstel hoort in de ogen van Benschop ook de opening van vliegveld Lelystad, bedoeld voor vakantievluchten waarvoor Schiphol in ‘gewone tijden’ uiteindelijk geen plaats meer heeft. Die opening staat voor november van dit jaar gepland, maar na de val van het kabinet heeft de Tweede Kamer dat onderwerp controversieel verklaard. Dat betekent dat er pas na de verkiezingen een besluit over wordt genomen en dat uitstel bijna onontkoombaar is.

Maar Benschop heeft de hoop nog niet opgegeven. “Je kunt je voorstellen dat we in crisistijd behoefte hebben aan een snelle formatie”, zei hij. “Dan kan zo’n besluit snel vallen.” Over verdere vertragingen wilde hij niet speculeren.

De opening van Lelystad Airport stond ooit voor 2018 gepland en is in de tussentijd al vier keer eerder uitgesteld, tot ergernis van Benschop. Onder meer rammelende berekeningen over de stikstofuitstoot die het vliegveld zal veroorzaken, zorgden voor vertraging.

10.000 vliegbewegingen

Het demissionaire kabinet is nu klaar met de voorbereidingen van een besluit over Lelystad - ‘goed nieuws’ volgens Benschop. Minister Carola Schouten (landbouw) liet eerder deze week aan de Tweede Kamer weten dat het juridisch onmogelijk is om de afgifte van de natuurvergunning op te schorten, ondanks de controversieel-verklaring. Het vliegveld heeft zo’n vergunning nodig om open te kunnen.

Die natuurvergunning, al in oktober aangevraagd door Lelystad Airport, gaat trouwens uit van niet meer dan 10.000 vliegbewegingen per jaar. Volgens tegenstanders van het vliegveld is dat een truc om onder de maximale stikstofuitstoot te blijven, volgens Benschop is het in lijn met eerdere afspraken. De Schiphol Group wil aantal vliegbewegingen uiteindelijk laten uitgroeien tot 45.000.

Lees ook:

Opening luchthaven Lelystad voor de vijfde keer uitgesteld

Het werd al steeds onwaarschijnlijker, maar nu is het definitief: Lelystad Airport zal níet dit jaar open gaan. Daarmee wordt de opening van de vakantieluchthaven, die oorspronkelijk in 2018 gepland stond, voor de vijfde keer uitgesteld.