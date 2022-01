Ondanks economische groei stegen de cao-lonen minder hard dan in 2020

Terwijl de economie bleef groeien, personeelstekorten toenamen en in de tweede helft van het jaar de inflatie hard omhoog ging, stegen de cao-lonen vorig jaar maar met 2,1 procent. Een jaar daarvoor stegen ze nog met 2,9 procent.

Volgende week komt het CBS met de inflatiecijfers over 2021. Maar de onderzoekers kunnen nu al zeggen dat de cao-lonen vorig jaar minder hard stegen dan de inflatie. Prijzen voor brandstof, energie en boodschappen schoten vooral vanaf de zomer omhoog.

Natuurlijk hebben vakbonden bij hoge inflatie een goede reden om een hoger loon te eisen, zegt Frank Notten van het CBS. Maar de cao’s die in 2021 golden, waren vaak in 2020 of begin 2021 afgesloten. Toen was de inflatie nog laag.

Nederland telt in totaal zo’n 1250 cao’s. Het CBS volgt ieder jaar de grootste 225 cao’s (die gelden voor 2500 werknemers of meer) en doet steekproeven bij de kleinere. De onderzoekers hebben de cao’s die in 2021 van kracht waren - die kunnen dus eerder zijn afgesproken of ingegaan - vergeleken met de loonstijgingen in het jaar daarvoor.

Dat de lonen vorig jaar niet mee stegen met de economische groei of de krapte op de arbeidsmarkt is niet zo gek. Cao-lonen sloffen altijd achter zulke ontwikkelingen aan. Omdat ze voor een paar jaar worden afgesloten en oude afspraken vaak nog doorlopen in een nieuwe economische situatie, legt Notten uit.

Bij de overheid kregen medewerkers er gemiddeld 1,8 procent bij. In 2020 was de overheid met 3,2 procent nog de sector met de grootste loonstijging. Onder de sector overheid vallen verschillende cao’s: van lonen van mensen die werken bij gemeenten, provincies en de waterschappen tot politieagenten en het personeel van academische ziekenhuizen.

Gekeken naar specifieke bedrijfstakken valt op dat de lonen in de horeca vorig jaar het minst zijn gestegen: met 0,3 procent. Dat kwam doordat vanwege de ingrijpende lockdown eind 2020 is besloten om de toen bestaande horeca-cao te laten doorlopen. Alleen de verhoging van het wettelijk minimumloon werd doorgevoerd.

In de cultuur, sport en recreatie gingen de cao-lonen met minder dan een 1 procent omhoog. Leraren kregen vorig jaar een gemiddelde loonsverhoging van 1,4 procent.

In de overige dienstverlening, een ratjetoe van bedrijven die onder geen enkele andere categorie vallen zoals de uitvaartbranche, vakbonden, de ANWB en wasserijen, zag personeel vorig jaar het uurloon het hardst omhoog gaan, met 3,4 procent. In de zorg stegen de lonen met bijna 3 procent in vergelijking met een jaar eerder.

