Ondanks de pandemie telt Nederland meer bedrijven dan ooit

Winkels dicht, winkels open, horeca dicht, horeca open, thuiswerken of toch op kantoor; het maakte weinig verschil voor ondernemend Nederland. Sterker nog, de groei van het aantal bedrijven was in het afgelopen jaar de hoogste sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2007 begon met meten.

In het pandemische 2021 kwamen er 163.000 bedrijven bij, een groei van 8,5 procent ten opzichte van het eerste coronajaar 2020. Er is zelfs een historische grens bereikt: sinds 1 januari van dit nieuwe jaar telt Nederland voor het eerst meer dan twee miljoen bedrijven.

En dat in een tijd dat de perceptie van veel burgers toch zal zijn: ‘We zitten in een pandemie, de maatregelen om die in te dammen doen de economie geen goed’. “Als we kijken naar het algemene beeld ziet het er opvallend goed uit”, zegt CBS-econoom Marjolijn Jaarsma. “Maar in bepaalde sectoren gaat het nog wel slecht. Voor de horeca is de situatie absoluut dramatisch. Dat staat in schril contrast met de rest. Voor die branche klopt de perceptie dat het niet goed gaat dus wel.”

Horeca: krimp en groei

Al hangt het er sterk vanaf in welke tak van de horeca een ondernemer actief is. Zo is het aantal bedrijven in de evenementencatering sinds januari 2020 met ruim een kwart gestegen naar 16.700. Naast catering voor feesten en partijen gaat het hierbij ook om het bereiden van maaltijden die uitsluitend via een bezorgdienst worden geleverd. De eventcatering is nu de grootste groep bedrijven binnen de horeca, in 2020 waren dat nog de snackbars, lunchrooms en eetkramen.

Andere onderdelen van de horeca zijn gekrompen: cafés, kantines en cateringbedrijven die werken op contractbasis. Hier zijn de beperkingen van de pandemie het meest voelbaar. Nog altijd is de nachthoreca op last van de overheid gesloten. Verder ging de groei van het aantal eet-drink en logeergelegenheden - zelfs in de getroffen horeca - onverminderd door. Het aantal restaurants steeg in de periode 2020-2022 bijvoorbeeld nog met 7 procent.

Vooral aan het soort bedrijven dat in aantal steeg, is goed te zien dat de verklaring van die groei in de crisis schuilt. Vanaf het moment dat het virus Nederland trof groeide het aantal webwinkels met meer dan de helft vergeleken met de periode voor corona. Veel winkeliers die door lockdowns hun fysieke winkel gesloten moesten houden, overleefden door een webwinkel te openen. Er zijn er nu 80.000 (+ 63 procent ten opzichte van 2020).

Minder opgeheven

Volgens het CBS - dat zich baseert op het aantal inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel - komt de sterke groei van het aantal bedrijven voornamelijk doordat er minder bedrijven werden opgeheven. Jaarsma: “Het is een combinatie van een recordaantal oprichtingen en weinig opheffingen vanwege de noodsteun van de overheid. Die hield veel bedrijven in leven.” Het effect van de noodsteun zat in de staart: terwijl het aantal opgeheven bedrijven in 2020 nog steeg met ruim 30.000, daalde het aantal opheffingen in 2021 met bijna 50.000.

Er waren eerder aanwijzingen die tonen dat lockdowns niet per se dramatische gevolgen hoeven te hebben voor de economie. Zo meldde databedrijf Adfact onlangs dat vooral de zogenaamde essentiële winkels en webwarenhuizen tijdens de pandemie extra royaal waren met hun advertentie-uitgaven.

Maar dat zoveel ondernemers in een onzeker economisch klimaat toch een bedrijf begonnen, noemt Jaarsma ‘bijzonder’: “Veel mensen maakten van de nood een deugd en begonnen bedrijfjes naast hun gewone werk. Een yogastudio, een afhaalbedrijf, een webwinkel of een foodtruck. Een crisis maakt creatief, dat zie je vooral de éénpitters, de zzp’ers.”

Van de 163.000 bedrijven die Nederland erbij kreeg tussen 2020 en nu, is 90 procent een onderneming die bestaat uit slechts 1 persoon.

