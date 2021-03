Ondanks de lockdown levert maaltijden bezorgen nog altijd geen winst op

Wie zich voor het ingaan van de avondklok op straat waagt, moet oppassen niet omver gereden te worden door de jongens en meisjes in het oranje. Zoveel zijn het er. Maar hoe druk het ook is met maaltijden bezorgen, winst maken zit er nog niet in. Zelfs niet voor een gigant als Just Eat Takeaway. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het bedrijf achter Thuisbezorgd.

Met de omzet zit het wel goed. Die steeg het afgelopen jaar naar 2,4 miljard euro, 54 procent meer dan in 2019. Over het aantal bestellingen heeft het bedrijf eveneens niets te klagen. Dat waren er in 2020 wereldwijd 588 miljoen, 42 procent meer dan het jaar ervoor.

151 miljoen euro verlies

Onder de streep daarentegen houdt Just Eat Takeaway niets over. Sterker, het verlies kwam uit op 151 miljoen euro, ruim 30 procent meer dan in 2019. En dat in een jaar waarin het bezorgen van maaltijden een extra vlucht nam door corona. Daar staat wel tegenover dat Just Eat Takeaway – ook door corona – de commissies die restaurants aan het maaltijdplatform moeten afstaan, tijdelijk opschortte.

Het vooralsnog uitblijven van nettowinst heeft verschillende oorzaken, zegt Michael Roeg, die Just Eat Takeaway volgt als analist bij Degroof Petercam. “Ten eerste is de markt voor maaltijdbezorging nog jong en niet zo groot als vaak gedacht wordt. Zo’n 70 procent van de mensen die iets kant-en-klaars in huis wil, bestelt dat nog per telefoon of haalt zelf iets af.”

Enorme investeringen

Maar de voornaamste oorzaak dat maaltijden bezorgen nog verliesgevend is, is terug te voeren op de enorme investeringen die Just Eat Takeaway doet. Allereerst heeft de fusie van het Nederlandse Takeaway met het Britse Just Eat (vorig jaar) veel geld gekost, bevestigt Joris Wilton namens het bedrijf. “Dan moet je niet alleen aan uitgaven voor de fusie zelf denken, maar ook aan de kosten voor advocaten en bankiers.”

Daarnaast steekt het bedrijf (voor 33 procent eigenaar van zijn Braziliaanse branchegenoot iFood) grote bedragen in verdere expansie. “Ze doen enorme uitgaven op het gebied van marketing, bijvoorbeeld, om zo de naamsbekendheid te vergroten”, weet Roeg. Maar ook het faciliteren van het bezorgen is een dure grap. “Al die jongens en meisjes in het oranje moeten fietsen hebben, en jasjes en tasjes. Daar zijn ook distributiecentra voor nodig.”

Omdat het destijds nog zelfstandige Just Eat nooit veel geld had gestoken in marketing, is er op dat gebied het nodige in te halen, zegt Roeg. “Ze zijn in de gebieden waar Just Eat actief was enorme bedragen aan het investeren in naamsbekendheid en andere vormen van marketing. Allemaal achterstallig onderhoud, allemaal kosten.”

Doel: superieur marktleiderschap

En die gaan voor de baat uit, zeker in deze branche, zegt Wilton van Just Eat Takeaway. “Eerst investeren. Het is nu de tijd. Als je een onderliggend winstmodel hebt, kun je dat prima doen. Dat zien we nu al terug in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Daar maken we al winst.” Just Eat Takeaway is momenteel actief in 23 landen, vooral in Europa, maar ook in Australië, Nieuw-Zeeland en via partnerschappen in Colombia en Brazilië.

Hoe lang het gaat duren voor over de hele linie winst wordt gemaakt, durft analist Michael Roeg niet te zeggen. Veel hangt af van schaalgrootte. Zo is het bedrijf ook bezig met de overname van het Amerikaanse Grubhub, een deal ter waarde van ongeveer 7,3 miljard dollar. Roeg: “Alles draait om het bereiken van superieur marktleiderschap. Dan komt het vanzelf goed met die winst.”

