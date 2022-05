Ondanks afspraken is het aantal pesticiden op fruit enorm toegenomen

Het gebruik van de meest giftige stoffen op fruit is de afgelopen negen jaar met 53 procent gestegen, blijkt uit een analyse van 97.170 monsters, concludeert Pesticide Action Network (PAN) Europe in een nieuwe studie die dinsdag verschijnt. Zo’n 29 procent van al het in Europa aangeplante fruit blijkt nu zulke stoffen te bevatten. Dat is in tegenspraak met de bewering van de Europese Commissie dat boeren minder zijn gaan spuiten.

Reden voor het vele gebruik is de toenemende resistentie van schimmels, onkruid en schadelijke insecten tegen pesticiden, zegt Hans Muilerman, chemicaliëncoördinator bij PAN Europe. Als antwoord daarop gaan boeren nog meer spuiten, en spuiten ze ook vaker combinaties en vraagt de industrie steeds weer om toelating van nieuwe producten.

In 2011 hadden regeringen al maatregelen moeten nemen om het gebruik van pesticiden te beperken. Maar sindsdien is het gebruik bij kersen bijvoorbeeld met 152 procent gestegen en bevat de helft van dat fruit sporen van schadelijke bestrijdingsmiddelen. Een derde van de appels is vervuild, een stijging van 117 procent.

België koploper

Vooral fruit uit België, Ierland, Frankrijk, Italië en Duitsland bevat vaak zulke bestrijdingsmiddelen, waarbij België met 34 procent koploper is. Omdat groenten iets minder vatbaar zijn voor plagen, is de situatie daar minder dramatisch, maar de trend van meer middelen is wel dezelfde.

Los van de potentieel ernstige gevolgen, niet alleen voor onze gezondheid, maar ook voor de natuur, is dat toenemende gebruik een doodlopende weg, zegt Muilerman. “Meer spuiten vanwege resistentie zorgt alleen maar voor nog meer resistentie.”

Nationale overheden moeten volgens hem dan ook vervangende strategieën zoals mechanische of biologische bestrijding bevorderen in plaats van nieuwe chemicaliën toe te laten. “De mogelijkheden, zoals camera-gestuurde schoffels voor onkruidbestrijding, worden steeds gesofisticeerder,” zegt Muilerman. Spuiten moet volgens hem hooguit een uitzondering worden, als alle andere methodes falen, geen vast prikpunt in de kalender.

Andere regels nodig

Voor zo’n verandering is andere regelgeving nodig. “Omschakeling naar biologisch duurt een aantal jaren. Tot dan krijgen boeren niets extra, want zolang je niet aan alle regels voldoet, maakt het voor de prijs niet uit of je weinig of volop spuit. Een soort tussenlabel en iets hogere prijzen voor boeren die niet biologisch produceren, maar weinig spuiten, maakt die omslag aantrekkelijker.”

Bestrijdingsmiddelen worden gezien als de oorzaak van een breed spectrum aan ziektes, van kanker en geboorteafwijkingen tot hersenziekten. In Frankrijk is Parkinson inmiddels een erkende beroepsziekte in de wijnbouw, aldus de Nijmeegse neuroloog Bas Bloem, die bestrijdingsmiddelen mede als oorzaak noemt van het wereldwijd groeiende aantal Parkinsonpatiënten.

Overigens is volgens Bloem niet gezegd dat alle bestrijdingsmiddelen op voorhand verdacht zijn. Maar er bestaat te weinig onderzoek welke middelen echt gevaarlijk zijn en het gebruik van cocktails maakt zulk onderzoek extra moeilijk. In 2020 adviseerde de Gezondheidsraad om desondanks uit voorzorg het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen.

Fruit goed wassen helpt volgens Muilerman hooguit ten dele, omdat planten de bestrijdingsmiddelen opnemen. Hij adviseert daarom met name aan zwangere vrouwen en kleine kinderen om alleen maar biologisch fruit en groente te eten. “Dat zou ik iedereen gunnen, maar voor veel mensen is dat te duur.” Duurder dan nodig, zegt hij erbij: “Boeren krijgen een hogere prijs, maar daarbovenop verdienen supermarkten ook extra aan biologisch”.

