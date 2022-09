‘On-Nederlands’ inflatierecord van ruim 17 procent, en het eind is nog niet in zicht

Een inflatie van 17,1 procent? Echt? Zelfs Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor Statistiek, was op Twitter sprakeloos: “Ik weet even niet wat ik zeggen moet.”

Het is dan ook een haast on-Nederlands hoog getal, een nieuw naoorlogs record. Het vorige record, de 13,7 procent uit augustus, waar tóen nog zo van werd opgekeken, verbleekt erbij. Het gaat hierbij om prijsstijgingen op jaarbasis, dus afgezet tegen de consumentenprijzen uit dezelfde maand in 2021.

Boosdoener is met name de extreem hoge energieprijs, die naast consumenten ook producenten raakt. Hoe langer deze situatie aanhoudt, hoe meer die producenten hun hoge energierekening moeten doorrekenen in de broodjes die ze bakken, de elektronica die ze fabriceren of de groenten die ze telen.

Hoge energieprijs sijpelt al een tijdje door

Economen van de Rabobank verwachten dan ook dat Nederland absoluut nog niet snel klaar is met de inflatie, zo zeggen ze tegen de Telegraaf. Bovendien zullen de prijsstijgingen volgend jaar een stuk hoger uitvallen dan de cijfers waar het kabinet mee werkt, schatten ze.

Op basis van de miljarden euro's die het kabinet in de Miljoenennota uittrekt voor koopkrachtreparatie, raamde het Centraal Planbureau de inflatie volgend jaar op 2,6 procent. In die raming zit dus nog niet eens het jongste kabinetsplan om de koopkracht verder te stutten: het eveneens miljarden kostende prijsplafond voor energie. De Rabobank gaat nu, zelfs mét dat prijsplafond, uit van een inflatie van 3,4 procent in 2023.

Dat doorsijpelen van de hoge energieprijs in andere producten is ondertussen al een tijdje aan de gang. Op dit moment betalen consumenten bijvoorbeeld al 10,5 procent meer voor eten en drinken dan een jaar geleden, meldt het CBS. Voor diensten, dus alles van een kappersbezoek tot het inhuren van een advocaat, ging de prijs met 6 procent omhoog (in augustus was de prijsstijging op jaarbasis nog 4,6 procent).

Voor goederen moest in september 7,2 procent meer betaald worden dan een jaar geleden. De grootste drijver van de gestegen consumentenprijzen is nog steeds de prijs voor energie, die het afgelopen jaar met 113,8 procent omhoog is gegaan. In dat getal zitten ook de prijzen voor motorbrandstoffen als benzine verwerkt, die de afgelopen tijd juist wat omlaag waren gegaan.

Oude contract loopt af

Het zijn dus weer vooral de gas- en elektraprijzen die voor de records zorgen. Wel kijkt het CBS daarbij alleen naar nieuwe contracten, wat een ietwat verkeerd beeld geeft. Veel mensen hebben nog helemaal geen nieuw energiecontract, erkent ook het CBS, zodat zij ook nog niet direct met die extreme prijzen te maken hebben. Het statistiekbureau onderzoekt momenteel hoe zij de daadwerkelijke situatie beter in haar modellen kan opnemen.

Tegelijkertijd zien steeds meer mensen hun oude vaste contract aflopen, waarna zij wel degelijk geconfronteerd worden met een nieuw variabel contract. Volgens de Consumentenbond betalen huishoudens met een variabel contract bij Eneco, Vattenfall of Essent nu gemiddeld ruim drie keer meer voor gas en licht dan een jaar geleden. Dat is nog buiten de onlangs aangekondigde tariefsverhogingen gerekend.

Consumentenvertrouwen verder onderuit

Ondertussen is het consumentenvertrouwen in september verder omlaag gegaan, naar het laagste niveau ooit. Dat lijkt zich ook te vertalen in minder koopdrang, zo blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over de stand van de detailhandel in augustus. Veel winkels wisten toen weliswaar nog iets meer omzet te draaien. Maar corrigeer voor de gestegen prijzen, en de situatie ziet er minder rooskleurig uit.

Dan blijkt dat er in de hele detailhandel 6 procent minder spullen over de toonbank gingen. ‘Non-food’-winkels zagen hun verkoopvolume zelfs met 8,1 procent dalen, bij voedingswinkels waaronder supermarkten ging het om een daling van 2,8 procent.

Europese en nationale cijfer Het voorlopige inflatiecijfer van 17,1 is berekend volgens de zogeheten Europese rekenmethode (HICP), ontworpen zodat alle eurolanden hun inflatiecijfers met elkaar kunnen vergelijken. Het zijn deze cijfers waarop de Europese Centrale Bank haar beleid baseert. Het CBS kent ook een eigen rekenmethode, waarin de inflatie doorgaans iets lager uitvalt. Daarover publiceert het statistiekbureau pas volgende week.

