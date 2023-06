Omwonenden eisen dat provincie harder optreedt tegen Tata Steel: ‘Dit stemt ons uitermate somber’

Heeft Tata Steel een stok achter de deur nodig voor het plaatsen van een filter op één van zijn grootste fabrieken? Omwonenden vinden van wel en starten een rechtszaak tegen de provincie Noord-Holland. Die moet het staalbedrijf volgens hen een deadline opleggen voor het installeren van een ‘ontstoffingsinstallatie’, een soort filter dat 'zeer zorgwekkende stoffen’ zoals lood en andere metalen moet afvangen.

Volgens Tata's eigen planning moet de ontstoffingsinstallatie dit jaar af zijn. Tata zegt daarmee op schema te liggen, maar wil zich niet laten vastpinnen op een datum door de provincie.

Eerder dit jaar lag die deadline van 1 januari 2024 nog wél op tafel, namelijk in het ontwerpbesluit van de vergunning die Tata nodig heeft. Maar in het uiteindelijke vergunningsbesluit werd die datum geschrapt, zo bleek onlangs.

Onacceptabel, vinden bewoners, die in de rechtszaak tegen de provincie worden bijgestaan door actiegroep MOB van Johan Vollenbroek. Ook Stichting Frisse Wind en Dorpsraad Wijk aan Zee hebben zich aangesloten.

Mogelijk vertragende ‘externe factoren’

Tata stelde tijdens het vergunningsproces dat niet duidelijk is waar de oorspronkelijke deadline van 1 januari 2024 op was gebaseerd, zo staat in de zienswijze die het bedrijf destijds heeft ingediend. Ook noemde Tata het oneerlijk als het straks de deadline niet haalt door onvoorziene omstandigheden waar het bedrijf ook niets aan kan doen.

Als voorbeelden daarvan noemde Tata onder meer zware weersomstandigheden waardoor het werk tijdelijk stilgelegd moet worden, en eventuele nieuwe coronalockdowns waardoor de aanlevering van materialen vertraging kan oplopen. Daarop werd de deadline weer uit de vergunning gehaald.

Maar niet omdat de provincie haar oren laat hangen naar het bedrijf, of omdat de provincie mee zou gaan in de zorgen om onvoorziene omstandigheden. Volgens een woordvoerder van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, binnen de provincie verantwoordelijk voor vergunningstaken, was de deadline juridisch simpelweg niet houdbaar.

“Had de omgevingsdienst deze eis in de definitieve vergunning laten staan, dan was er een aanzienlijk risico dat de rechter het hele besluit zou vernietigen, waardoor de gewenste verbeteringen voor de leefomgeving forse vertraging op zouden lopen”, laat de woordvoerder weten in een schriftelijke verklaring.

‘Zeer zorgwekkende stoffen’

Milieujurist Stijn van Uffelen, die de zaak namens de bewoners en MOB voert, denkt daar anders over. Dit vergunningsbesluit gaat voor een deel over ‘zeer zorgwekkende stoffen’, die Tata uitstoot. “Daar gelden strengere regels voor binnen milieuwetgeving. Als overheid heb je dan meer mogelijkheden om proactief deadlines te stellen, je mag dan scherper aan de wind varen.”

Van Uffelen zegt dat de ontstoffingsinstallatie één van de belangrijkste maatregelen is om Tata minder vervuilend te maken. Samen met een tweede filter, een DeNOx-installatie die apart wordt gebouwd, zal de uitstoot uiteindelijk met 80 procent afnemen ten opzichte van 2019.

Bewoners wachten daar met smart op, maar hebben inmiddels weinig vertrouwen meer in het bedrijf en de provincie. “Tata wil juridisch altijd het onderste uit de kan, ook als dat ten koste gaat van de omgeving”, stelt Vera van Waardenburg van Dorpsraad Wijk aan Zee in een verklaring. “En de overheid ziet geen kans het bedrijf aan zijn eigen beloftes te houden. Dit stemt ons uitermate somber over de toekomst.”

Tata Steel zegt in een reactie niet in te willen gaan op een rechtszaak tussen de provincie en MOB, maar benadrukt nogmaals wel te verwachten dat de ontstoffingsinstallatie volgens de planning af komt.

