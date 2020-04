Olieruzie tussen Rusland en Saudi-Arabië lijkt voorbij

Rusland en Saudi-Arabië gaan minder olie produceren, althans daar lijken ze het donderdag over eens geworden te zijn. De persbureaus Bloomberg en Reuters meldden dat er een deal tussen beide landen is, maar wat die deal precies behelst, was donderdagavond nog niet duidelijk. Onduidelijk was ook of de Verenigde Staten in de deal zijn betrokken.

Als gevolg van de coronacrisis is de vraag naar olie en olieproducten sterk gedaald: de markt voor kerosine (vliegtuigbenzine) is zo ongeveer ingestort en de vraag naar benzine en diesel is sterk verminderd. Bij die vraaguitval kwam begin maart ook nog een meningsverschil tussen twee grote olieproducenten: Rusland en Saudi-Arabië. Zij konden het niet eens worden over een productiebeperking, waarop Saudi-Arabië zijn productie fors verhoogde en olie uit zijn reserves op de markt bracht. Met een spectaculaire daling van de olieprijs als gevolg.

Donderdag (video)vergaderden de dertien landen van de Organisatie van olie exporterende landen (Opec) met Rusland over een productiebeperking, om zo de olieprijs te stutten. Die beperking komt er, volgens enkele persbureaus. De olieprijzen stegen op die berichten. Maar met hoeveel de productie omlaag gaat (10, 15 of 20 procent) en welke vermindering Saudi-Arabië en Rusland elk voor hun rekening nemen, bleef nog ongewis. Of de productiebeperking net zo groot is als de vraaguitval is ook nog niet helder. Is dat niet zo, dan ligt een daling van de olieprijzen in het verschiet.

De rol van de VS bleef ook onhelder. Rusland zou er, tijdens de voorbesprekingen, op hebben gehamerd dat ook de VS aan productiebeperking zouden moeten doen. De VS zijn immers de grootste olieproducent ter wereld. Maar in de VS is de omvang van de olieproductie geen staatszaak: die omvang wordt bepaald door bedrijven, niet door een president of een sjeik. Het zou een unicum zijn als ook de VS zich zouden conformeren aan afspraken over productiebeperking.

Lees ook:

Is de ‘crazy’ olieruzie ten einde?

Terwijl Rusland en Saudi-Arabië hun olieruzie (waarschijnlijk) bijleggen, raken Amerikaanse oliebedrijven in het nauw door de lage olieprijzen.